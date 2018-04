'Una luz nueva', por Francisco García Castro

Ya estamos llegando al final del camino. Ahora, sabemos que todo el esfuerzo valió la pena, a pesar de la angostura de muchos de sus tramos. Estamos con un pie en la cumbre. Esa cumbre que nos inundará de una luz nueva. Una luz nueva, que abrirá nuevo camino. Pero ahora seremos tres. Ahora ya, somos invencibles. (Hemos adoptado, y salimos para Cádiz en cuestión de horas. Nos espera. La esperamos).

'El parche de las pensiones', por Fernando Guerrero Barrio

Ante las protestas de los pensionistas por la mejora de las pensiones, el gobierno ha puesto un "parche" al problema y ha aprobado una serie de medidas para frenar el estrepitoso batacazo que le supondrá este colectivo en las próximas elecciones. Algunas de estas medidas ya estaban programadas anteriormente lo que se llamaba la zanahoria de Montoro, pero los pensionistas no queremos limosna si no que se cumpla con la Constitución y el reglamento de la SS. Donde en ambos se manifiesta el derecho a actualizar las pensiones con el IPC, una medida que ha aprobado el gobierno claramente discriminatoria ha sido excluir del IRPF a todos los que no superen los 17.000 euros/año, medida que beneficiará solo a unos pocos y que incumple su propia ley General Tributaria, donde lo más lógico sería aplicar esta medida al límite de 22.000 euros donde si no superas esta cifra no estás obligado a hacer la declaración, esta es una larga reivindicación de los pensionistas la exclusión del pago del IRPF ya que consideramos que dichas cantidades ya cotizaron durante la vida laboral, es una cuestión de igualdad y de no discriminación ya que las pensiones se cobran según cotizaciones y años trabajados, por lo que se está penalizando a quienes más han aportado al fondo de la SS, 7 de cada 10 pensionistas ya no pagan el impuesto además de los que se beneficien con la nueva medida, la pensión media está sobre los 14.500 euros, Sres. Del gobierno menos demagogia y más respeto a los pensionistas.