Premisa mayor, fuera de alcance

La premisa mayor para que un estado del bienestar sea sostenible es que haya una base suficiente de gente trabajando que lo sostenga. El FMI avisa de que a medio plazo en España no la habrá, a causa del envejecimiento de la población. Una cuestión, ésta, mucho más importante que el mamoneo de Cifuentes, el juego de tronos entre Reinas y hasta la crisis político-judicial con Alemania. Políticos de altura son los que se ocupan de cuestiones de altura, no los que se ponen suplemento para salir altos. La directora del FMI dice que el único modo de ampliar la base de la pirámide poblacional, y devolver la sostenibilidad al sistema, es la inmigración, o sea, más dinamita para el populismo. Como para esto ya no bastarán políticos de altura, sino gigantes fuera de catálogo, la solución será, ya lo verán, seguir ocupándose sólo de los problemas de altura a su alcance, del tipo de los mentados.