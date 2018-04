Tomo la expresión del denunciante, ahora, de un supuesto plagio en una tesis doctoral, hace 27 años, que lo hace público al fin a la vista del "momento mediático". El "momento mediático" (en ese caso el Me Too) amenaza también el futuro del Premio Nobel de Literatura, al dimitir varios jurados por falta de respuesta contundente de la Academia a las acusaciones de abuso sexual frente al esposo de una de sus miembros. Los momentos mediáticos son así, fulminantes, devastadores. Por su parte los claustros se apresuran a acreditar que sus créditos no son falsificables como el que Cifuentes sacó mediante mamoneo. Caramba, ésta señora debería rendirse de una vez al dichoso momento e irse, antes de que ocurra una desgracia (una crisis del poder, en las horas que atraviesa España, o una crisis de nervios en las universidades, bajo cuyas nobles alfombras debe de haber más mamoneos que ácaros).