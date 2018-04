'El máster', por Francisco García Castro

Seamos claro. Quizás no guste a muchos. El posgrado y el máster son una invención de los pudientes para diferenciar a sus hijos de los hijos del obrero. En los posgrados y másters, el tamaño importa. El tamaño de la cartera. Una vez que se universaliza la educación, la única forma de diferenciarse es esta. Lo del ´Máster Cifuentes´, no es un caso excepcional. La prueba es el alto grado de mediocridad que existe tanto en el sector público, como en el privado. No se llamen a engaños, esos colores que ven por la calle son pura alucinación. La realidad, aquí, todavía es en blanco y negro.

'Libertad', por Javier Rodríguez Rodríguez

Lo que ha sucedido en Alemania con Puigdemont debería ser algo que un simple bache circunstancial en el camino de España. Ha sido una clara y concisa forma por parte de los alemanes de hacernos ver que nuestro sistema penal está obsoleto y necesita una remodelación. Está claro que se ha actuado en contra de la ley pero quizás otra forma de castigo sería la acorde. Ya van unos meses desde que Junqueras y compañía están en la cárcel mientras que gente que ha robado al país de forma directa y que sigue en el poder se ríen del asunto. Somos el hazmerreír de Europa, actualmente. El mundo avanza y nosotros deberíamos avanzar con él.