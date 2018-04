Lo que de verdad importa

Parece que los únicos problemas de este país son el máster de Cifuentes, la licenciatura inventada por Toni Cantó de Ciudadanos, el contrato y sueldo de Errejón en la Universidad de Málaga sin ir a trabajar, la licenciatura en matemáticas inventada por el líder del PSOE en la Asamblea de Madrid o la inexistente diplomatura en magisterio que la socialista alcaldesa de Córdoba refleja en su currículo. Aunque a esta última nada se le pueda reprochar por desconocer que para obtener una diplomatura había que aprobar tres cursos en la universidad, pobrecita ella y los cordobeses.

Esto de los títulos, o no títulos, puede ser grave o simplemente anecdótico en función del partido político al que pertenezca el susodicho graduado. Lo de la alcaldesa de Córdoba es otra cuestión, pensaba que un título universitario te lo mandaban a casa sólo por abonar la matricula de primer cuso.

Mientras se suceden las entregas del culebrón universitario la vida sigue, la gente madruga, trabaja y se enfrentan día a día a sus problemas más inmediatos. Que se lo digan a aquellos que se dedican a eso de las canteras y la construcción. En Málaga más de 45.000 familias que viven directa o indirectamente de la construcción ven amenazados sus puestos de trabajo por la parálisis de la Junta de Andalucía a la hora de aprobar los planes de voladuras para extracción de áridos. La ecuación es sencilla, sin dicha aprobación las canteras no pueden manejar explosivos, sin explosivos no hay detonaciones, sin detonaciones no se extraen áridos y sin extracciones las canteras paran su actividad y el sector de la construcción va al traste. Nuestra economía no está para estos jueguecitos.

Esto sí es preocupante y más aún cuando la administración autonómica se escuda en la falta de personal en el Servicio de Minas de la Delegación Territorial de Empleo en Málaga, o lo que es lo mismo, escurriendo el bulto como si no fuera con ellos y trasladando el problema tanto a las empresas como a los trabajadores que de ellas dependen, evidenciando un modelo de gestión que poco tiene que explicar al porqué en Andalucía la tasa de desempleo sea superior en diez puntos a la media nacional. Pero de momento lo que importa son los máster, títulos y cursillos de algunos, dependiendo de qué partido sea, al menos hasta dentro de nueve semanas que tenemos mundial de fútbol, entonces los partidos serán otros.