Se ha abierto la veda de fichajes. El PSOE hizo un amago de ofrecimiento a Carmena para la candidatura en Madrid. Pero no cuajó. Tal vez por el cuajo de los ofrecientes. Se busca candidato. Quién iba a decirlo. Antes, ahora todavía, había tortas por ser candidato. Ahora los partidos van por ahí haciendo ofrecimientos para decir después que no eran ofrecimientos y sí conversaciones informales. Como si en una conversación informal no pudieran decirse cosas muy serias. Miren al presidente del Gobierno, que pone una voz como de pillo, como si estuviera en Pontevedra de sobremesa con sus amigos registradores y va y dice cosas tremebundas que nos afectan a todos. Informalmente dice a veces las cosas Puigdemont, con una sonrisa, hola, holita, y ahí está el tío propugnando nada menos que la partición de España a la vez que dice paz y buen rollo.

Ahora mismo puede haber una conversación en una habitación de hospital, un médico diciendo, informalmente, claro, a un paciente, nada, nada, hombre, roturas de tibia, escafoide y peroné, dos meses sin menearte y listo. Pero informalmente, claro. Yo a mis vecinos les doy los buenos días informalmente, sonriendo, casi cantarinamente, buenos días, lo que pasa es que a veces se me ponen serios o solemnes y me devuelven el buenos días como si estuvieran declarándole la guerra a Indochina, que debe ser un asunto muy serio.

El PSOE ha buscado carmenas por otras provincias. En Málaga, algunos dirigentes llegaron a pensar en una operación (para joder al candidato in pectore) que involucrara a una veterana y prestigiosa profesional en su campo pero con experiencia política. No, Adelaida de la Calle, no. Otra. Aunque algunos no la veían con malos ojos. Fue informalmente, claro. Así, como el que no quiere la cosa. El mundo está lleno de gente que no quiere la cosa, pero ahí está la cosa, que nadie la suelta. Nadie quiere mandar en Podemos. Nadie quiere el control. Ya. Bescansa evacuando documentos conspirativos, Errejón tratando de ocupar espacio, Iglesias diciendo que ni media tontería, Espinar de gira por las televisiones, pero no, no hay pugna, ni guerra ni nada. Es todo informal. Están de cañas. De botellines en Lavapiés. En hermandad. Me lo está usted quitando de la boca: informalmente.