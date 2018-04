Carta abierta a un lector de e-book

Son muchos los agoreros que vaticinan el fin del libro de papel. Se equivocan. Y mucho. El e-book no es la vanguardia. No. No presuman tanto.

En la historia del libro, su biografía, la mutación más radical sucedió hace milenios.

La secuencia genealógica sería la siguiente: tablilla - rollo - códice - Libro actual- E-book.

Pues bien, empecemos a descomprimir.

Leer en e-book es leer en una tabla. ¿Está de acuerdo?. En su forma fresca, table.

Sin embargo, le invito a viajar en el tiempo, leer en tablilla (piedra) no era lo mismo que leer en rollo ( papiro-pergamino). He aquí el salto radical.

El papel es la vanguardia no superada.

Esto es pura información. La elección recae de su lado. Faltaría más.

Pero repito, es el papel la vanguardia no superada. Esa batalla, la hemos ganado.

Francisco García Castro. Estepona