Si no puede, carretera

Tras muchos meses clamando en este billete, parece que al fin algunas fuerzas políticas despiertan para exigir una reparación urgente de la autovía León-Benavente, cuyo firme se cae a pedazos. El despertar del Ministerio de Fomento, en cambio, fue penoso: rebajar la velocidad máxima de circulación a 100 km/h, dado el mal estado de la vía. Es como si Interior, a la vista del aumento de la delincuencia, prohibiera a los ciudadanos salir de casa, o Sanidad, al no poder pagar las medicinas, cortara la expedición de recetas. Si el ministro de Fomento no es capaz de convencer al Gobierno de que el mantenimiento en condiciones de uso seguro de la red viaria es una prioridad absoluta, o no tiene claro que esta prioridad de conservar lo que hay se antepone a hacer cosas nuevas (lo contrario es arcaico desarrollismo), la vía que a él le queda abierta, o el bache que le aguarda, se llama dimisión.