'Probabilidades de Guerra Mundial', por Martín Sagrera

Esta vez, el Pentágono ha reconocido a tiempo que no tiene pruebas del uso en Siria de gas mortal y que las represalias podían extender incalculablemente el daño, con lo que hay que evitar lo ocurrido en Irak. Pero la situación prebélica es cada día mayor y mayor que en la ´guerra fría´. No sólo porque hoy los tres ´grandes´ están dirigidos por quienes pueden desencadenar casi sin control una guerra mundial, sino porque se ha multiplicado el número de países capaces de hacerlo con sus armas de destrucción masiva y éstos también están aliados con otros países que no las tienen. La actual carrera armamentista mundial no hace sino aumentar, pues, las probabilidades de una catástrofe mundial, como la proliferación de armas individuales, multiplica la muerte de personas de los EEUU. La única solución, mucho menos costosa a la larga, no está en el proverbio latino ´Si quieres la paz, prepara la guerra´ sino en el otro: ´La paz es fruto de la justicia´, que parafraseó Juárez con su ´El respeto al derecho ajeno es la paz´. Y más vale que los demás nos den ahora la razón a los muchos ya que advertimos de ello, antes de que no quede nadie para reconocérselo a nadie. O, al menos, escuchen a Einstein, padre de las primeras bombas nucleares –mil veces menos destructoras que las actuales, por lo que él era más optimista, pero quien predijo que tras una nueva guerra la siguiente se tendría que hacer a pedradas.