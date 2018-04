Maldito servilletero

Esos pequeños artefactos cuadrados que hay sobre las mesas en los bares y que dispensan servilletas de papel. Los llenan a tope. Los llenan tanto que las servilletas están como embutidas. No puedes coger una sin emplear las dos manos y hacer un buen esfuerzo. Pero si tienes en una mano la tostada y la boca manchada y quieres limpiarte con celeridad, no atinas con una sola mano a sacar una servilleta. Te agobias. Sueltas el servilletero pero coliges que ese no es el movimiento correcto. Entonces sueltas la tostada para cogerlo con ambas extremidades. Pero entretanto pasa un tiempo considerable en el que tú estás con la boca manchada y, en efecto, piensas que te está mirando todo el bar. Hacer el torpe con la boca manchada.

Esa sensación te paraliza. Te paraliza unos segundos, con lo cual añades más tiempo en el que estás en esa posición ridícula, o sea, con las manos que van y vienen, suben, bajan, manipulan el servilletero y retroceden. Y la comisura con migas, tomate y aceite, tal vez una pizca de jamón. Jamón del bueno si hay suerte y el bar es de confianza y estamos a primeros de mes. Pasa el camarero, temes decirle que te traiga una servilleta por si piensa que eres un señoritingo, un débil o un excéntrico. Sueñas con servilletas de tela. Inmaculadas y gustosas al tacto, libres de servilletero, a tu entera disposición. Suaves, blancas y sin una publicidad serigrafiada. O como se diga. Una servilleta en la que no pone Bar Filiberto. A estas alturas del trance sólo queda emprenderla a golpes con el artefacto cuadrado que hay sobre la mesa en los bares, también en la barra. O meter los dedos, hurgar y al fin sacar no una y sí varias servilletas. O 42 servilletas, o cien o muchísimas. Servilletas que revolotean y van al suelo y a la mesa. Desastre. La gente otra vez mirando. El camarero pensando. Que no tienes consideración. La servilleta de papel es además, en el caso de esos pequeños artefactos cuadrados que hay sobre la mesa de los bares, un poco como de lija. Áspera como beso de gato bigotudo, como roce con escarcha. Te limpia pero casi te afeita también. Te arranca el maquillaje. Te deja como de mal humor. Parece que te han dado una torta. Recoges como puedes las servilletas.

No has disfrutado de la tostada. El café se ha quedado frío. Con la de gente que hay en el bar y el camarero no tiene otra cosa que hacer que mirarte. Entonces miras a la mesa de al lado. Un señor al que le han caído en su mesa un par de tus desperdiciadas servilletas. De esas que hay en pequeños artefactos cuadrados sobre las mesas de los bares. Pero el señor no las coge. Está empeñado en cuerpo y asma en sacar una del descrito servilletero. No puede. Sabe que lo miro. Me mira. Tiene toda la boca manchada.