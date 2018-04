'Los Ptolomeos', por Francisco García Castro

En una de las magníficas librerías que moran en la ciudad de Málaga, me hice con un libro. El libro en cuestión fue Las bibliotecas del mundo antiguo, de Lionel Casson. En el libro me topé con los Ptolomeos. Cuando muere Alejandro Magno ( 323 a.C.), el imperio se divide en tres grupos. Uno de esos grupos, fue el de los Ptolomeos ( I, II, III y IV). Todos ellos pusieron todo su empeño en labrar una buena reputación cultural para Alejandría. He ahí su famosa biblioteca. Hablamos en pasado. Hoy, en el presente más fresco, me topo en los telediarios con un ministro de Cultura entonando el «soy el novio de la muerte»; y una presidenta autonómica con un máster ficticio. Esto es, un presente empeñado en sembrar mediocridades. Así no. No.