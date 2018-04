¿Hubo o no suficiente intimidación como para equipararla a violencia? ¡Qué gusto por la escolástica y las palabras, el de muchos jueces!: una fórmula infalible para perder pie en la realidad social. En Alemania parecen tener la misma afición especulativa (caso Puigdemont). ¿Es violencia la determinación sexual activa de media docena de energúmenos rodeando un frágil cuerpo que no quiere hacerlo, en un oscuro rellano de escalera? ¿No sería más violencia, en todo caso, que la de 50.000 manifestantes a las puertas de la Consejería de Economía, que no llegan a aporrear las puertas? Jueces, en Navarra y en Schleswig-Holstein, enredados en la semántica, como si fuera eso juzgar. En cuanto al del voto disidente (¡absolución!), su repulsivo discurso se podría resumir así: en el libertinaje sexual no hay matices (ni delitos), todos, víctimas y verdugos, tienen su tanto de culpa. Me suena.