El encierro de ´la Manada´

La violencia es un concepto algo resbaladizo. Dos de los jueces que han condenado por abusos sexuales a los cinco búfalos de ´La Manada´ consideran que pese a no existir consentimiento de la joven estos no se comportaron violentamente con ella y tampoco la intimidaron. De manera que no se produjo violación en el encierro más sórdido de la historia de San Fermín. Ni siquiera agresión. Sólo existió abuso. El tercero de los magistrados se expresó de manera aún más optimista y resumió que él había percibido en el vídeo un «ambiente de jolgorio y regocijo». Puede que el testimonio de la víctima no resultase lo suficientemente convincente y que, por ello, no la hayan creído ni los jueces que condenaron a sus depredadores por abusar de ella, y mucho menos el que discrepó de la sentencia por tratarse simplemente y a su juicio de un «acto sexual desinhibido». No la creyeron, pero lo que verdaderamente resulta increíble es la docilidad de un grupo de animales que se llama a sí mismo ´La Manada´ postulando una nueva versión del ´haz el amor y no la guerra´. ´La Manada´ hizo la guerra, no el amor, acorralando a una joven en el portal de una vivienda para celebrar un polvo desigual. La joven no consintió, pero se dejó llevar, embriagada o impresionada. ¿Qué hubiera pasado de ofrecer resistencia? Supongo que alguien se habrá tomado la molestia de preguntárselo. ¿Cómo se frena una operación en marcha de un grupo de especialistas en cacerías? Si no hubo brusquedad, sólo gentileza sexual y dulzura, ¿por qué a la joven denunciante le habrá sido tan difícil convivir con el recuerdo de una experiencia tan regocijante y placentera?