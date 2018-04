Trincheras ideológicas

Varios proyectos se han atascado, de nuevo, por el enfrentamiento institucional entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, que sigue siendo rentable en según qué caladeros de votos y sanedrines. Hablo del Astoria. El Ayuntamiento quiere tirar ya el edificio y hacer debajo excavaciones arqueológicas, pero el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Centro Histórico impide derribar un edificio si no hay un proyecto firme para sustituirlo. La Junta, aplicando la legislación municipal, dice que nones, y el Consistorio cree haber encontrado un resquicio jurídico con el que doblegar la voluntad autonómica: presentar el plan de intervención arqueológica. El alcalde ha pedido sentido común a la Junta y la Junta dice que sólo hay que cumplir la legislación. Lo mismo pasa con el metro. Ahora parece que se va a adjudicar el último tramo, el que llega al Centro, después de un parón demasiado largo, aunque la lucha está en si el suburbano se extenderá al Civil o no. El alcalde insiste en que eso no se va a hacer, y la Junta está dando pasos para que sí ocurra. En estos dos proyectos vitales para Málaga, parece que no hay consenso. Ciudadanos propuso hace unos meses un foro entre las dos administraciones, en el que concursara también el Gobierno central, para ir limando asperezas en los muchas iniciativas que necesitan Málaga y la Costa del Sol para seguir siendo la locomotora con achaques que tira del carro económico andaluz, pero no parece haber voluntad de ello. La confrontación sale gratis y da más titulares, claro. En los próximos meses se van a sumar al baile de máscaras el plan especial del Guadalmedina, que en la mente del regidor aparece tomado por ocho puentes plaza, que no es más que un embovedamiento parcial, mientras que la Junta quiere que el cauce siga discurriendo libre por si los aluviones que habitualmente sufrimos en la ciudad vienen más fuertes que de costumbre. Los grupos de izquierda reclaman una ribera verde. ¿No sería este, como los anteriores, un proyecto en el que todas las administraciones deberían ponerse de acuerdo? ¿No vale la pena consensuar unos mínimos en un modelo de ciudad? Tampoco parece que haya muchas ganas en reformar el Puente de la Azucarera, o en llevar un tren de altas capacidades hasta Marbella, para los que allí veranean –en la larga y eterna época estival malagueña– puedan visitar alegremente la capital, y disfrutar de su oferta museística, y volverse tranquilamente por la noche después de haber cenado en la ciudad. Y así con todo. Bien es cierto que hay consenso en otras áreas, como en Arraijanal, donde el fútbol ha unido lo que la política no es capaz de pacificar. La Fiscalía sigue investigando si hubo delito y el Seprona y sus esforzados funcionarios paran ya más por la zona que en sus propias casas, pero lo cierto es que tanto la investigación policial como la judicial tienen pocos visos de prosperar porque la licencia de obra está concedida. Sólo la presión ciudadana y ecologista parece anunciar algunos problemas para la Academia. Igual hay que hablar antes y consensuar posturas, ayudando a que los asuntos sigan en trámite. Las trincheras ideológicas hay que dejarlas a un lado cuando se habla del futuro de la ciudad.