Ayer comenzó a circular por whatsapp y redes sociales una foto de lo que parecía ser un radar oculto tras un contenedor de reciclaje de aceite. Otro día comentaremos la lista de tipos de contenedores que pueblan nuestras aceras. Es posible que lo que hay en la foto no sea un radar, ya saben que la posverdad nos obliga a certificar cualquier dato aunque lo veamos, no obstante sí parece claro que son dos policías municipales manipulando un aparato. Como parece que lo están escondiendo tras dicho contenedor no voy a desvelar la ubicación del mismo aunque cualquiera puede ver la foto en redes sociales.

¿Qué sentido tiene esconder un radar? Sea este supuesto radar o sea cualquier otro, si queremos que se disminuya la velocidad en una avenida, se puede disponer un sistema de aviso en la misma de que se va monitorizar en todo un tramo de forma que no parezca que el motivo es recaudar sino evitar excesos de velocidad que tan lamentables hechos provocan.

En Reino Unido todos los radares, incluso los efímeros o móviles, los anuncian claramente. La transparencia allí en ese sentido es casi como con la familia real, todo se conoce y se sabe sin ningun tipo de dudas. Sin embargo si lo que se pretende es recaudar, tras el contenedor de reciclaje de aceite ya es mal sitio porque ya lo sabe mucha gente, les recomiendo que lo pongan en un árbol o tras las marquesinas de publicidad esas que quitan visibilidad, molestan a la circulación e incluso en caso de accidente puede hasta ser un obstáculo mortal, pero claro son ingresos para el consistorio.

Si se quiere luchar contra la velocidad en la ciudad, vigílese y anúnciese qué zonas han de limitarse. Intentar cazar a uno o dos servirá para recaudar pero no para concienciar y rebajar la velocidad efectiva media de la circulación.