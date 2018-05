Comunicado de Aspromanis

Aspromanis, y en concreto la Residencia de Gravemente Afectados La Milagrosa, está siendo centro de atención de diversos medios de comunicación debido a, como es sabido, el descubrimiento y denuncia por parte del propio centro de conductas presuntamente delictivas durante el desempeño laboral de trabajadores y trabajadoras del turno de noche de esta residencia. Al comunicado ya emitido hace unos días en que dábamos cuenta de la noticia, añadimos ahora el presente, en el que queremos dejar constancia de lo siguiente: En primer lugar, agradecemos el tratamiento impecable dado a la noticia por los diferentes medios de comunicación que se han hecho eco de la misma, porque creemos que han transmitido a la sociedad no sólo relación veraz de los hechos ocurridos, sino también unas crónicas llena de sensibilidad, dadas las especiales características de las personas que han sido víctimas. En segundo lugar, nos dirigimos a todos los socios, a todos los familiares de las más de 300 personas con discapacidad intelectual que tienen depositada su confianza en los servicios de que Aspromanis dispone en sus catorce centros, y a los profesionales que cumplen con su trabajo, para transmitirles la tranquilidad que necesitan. Han de estar seguros de que nuestra asociación no va a permitir nunca que hechos de este tipo se repitan. Actuará siempre con la diligencia que lo ha hecho en esta ocasión y no utilizará ´paños calientes´ para enmascarar comportamientos inadecuados con las personas usuarias de sus centros. Seguirá siendo la primera en velar por que no ocurran irregularidades en el trato a las personas y en denunciar cualquiera de ellas, en su caso. Por tanto, ´tolerancia cero´. Finalmente, Aspromanis agradece a las instituciones, tanto a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales como a la Diputación de Málaga, su confianza en nuestra entidad. Ellas han sido, luego de la denuncia que nuestra entidad interpuso de forma diligente ante la policía, las primeras en conocer los hechos y agradecemos su labor de inspección, dado que ello contribuye a asegurarnos del buen servicio que debemos prestar los centros.

Aspromanis Málaga