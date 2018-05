Crisis en Torremolinos

Fernández Montes no quiere fundar un partido. Fernández Montes opina que el partido es él. O sea, el partido soy yo. El PP o cualquiera en el que estuviera. Montes quiere controlar la formación, designar al candidato o, al menos, que haya primarias. Las primarias las quiere ahora que le conviene. Cuando gobernaba no permitía que nada pudiera elegirse. Todo a su voluntad. Fernández Montes tiene 74 años, lo cual no significa nada pero es un dato que algunos de sus torpes oponentes, más jóvenes pero menos ágiles políticamente que él, resaltan sin parar. Algunos son los mismos que si ese dato (la edad setentera) se comenta acerca del alcalde de Málaga no dudan en resaltar sus virtudes. Las de De la Torre.

Nadie sabe como va a acabar la historia de la fragmentación del PP torremolinense, pero seguramente mal. O sea, bien para el resto de los partidos. La cosa se va a enquistar con las elecciones a un año. No hay agua caliente que barra a Fernández Montes, que ha sido tenaz para ir poco a poco sumando afiliados al PP de Torremolinos para controlarlo aún más. Ya era proverbial su capacidad para llenar cualquier acto provincial movilizando afiliados de su municipio. Ahora quiere afiliar hasta a las farolas. Lo malo es que hay farolas del PSOE y hasta alguna es de Podemos. No faltan las que son de Ciudadanos.

El presidente provincial del PP ha hecho un poco con Torremolinos lo que Rajoy con todo: dejar que la cosa se vaya pudriendo. Al final se han ido pudriendo los que querían pudrir a Fernández Montes, que está dando toda una lección. No, dos lecciones. Una: no sabe irse. Dos: no hay que dejar que a uno lo echen. El PP quiere tener un candidato pero lo que tiene es un problema. Ha enviado a Manuel Marmolejo a apagar el fuego. Estuvo en el Consorcio de Bomberos, algo sabrá. Además de la manguera le va a hacer falta paciencia, mano izquierda y quizá una daga para cortar cabezas. Torremolinos ha pasado para el PP de ser la joya de la corona a ser una jodienda. El PSOE intenta consolidar proyectos de transformación urbana para ser inaugurados con prontitud electoral y Ciudadanos, como en todos los sitios, no cesa de echar el anzuelo para engordar con peces de todo tipo. El Facebook es el mensaje. Montes se desatora en él. Sabe todo de todos. Quiere el control.