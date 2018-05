Ayer andaba como casi cada martes a la misma hora, con la cabeza vacía de ideas para escribir y llena de prisa para terminar este artículo. De repente un semáforo vino en mi auxilio. Bueno, para ser exacto, primero yo fui a él y, después, él me abdujo dándome el pie de obra para estas letras.

Como por arte de magia me vi en la acera, frente al pijama que viste de alfombra rayada la calzada de los pasos de peatones semaforizados. Había llegado allí como todos llegamos siempre, con las ideas repartidas entre lo ocurrido y lo por ocurrir, y sin conciencia ninguna de lo que ocurría en ese momento. Miré desafiante al semáforo del otro lado de la avenida, que era mi primer objetivo. Para mí era una especie de meta volante entre yo mismo y mi destino final. Los monigotes de la pantalla del semáforo, un pictograma representando a un hombre y una mujer de la mano, estaban en rojo. Una pareja se situó detrás de mí y llamó mi atención. Parecían filosofar sobre sus vidas individuales y sobre su vida en común. Ella a mi izquierda, el a mi derecha y entre ambos no creo que hubiera más de medio metro de distancia, pero se hablaban por teléfono.

-Lee el mensaje que acabo de escribirte ––le pidió ella a él.

-Vale, permíteme un instante y mantente a la espera, que voy a leer tu mensaje -le contestó él, y tras leer el mensaje prosiguió:

-Pues no, no estoy de acuerdo. Creo que tu cerebro te engaña, como nos engaña a todos tantas veces cada día. Paco, ni es distinto, ni es otra cosa. Solo es una pieza más sobre el tablero. Así de simple y así de complejo.

-Si vas a seguir con eso, cuelga... -replicó la dama con tono autoritario.

-Vale, pues cuelgo...

Sin volverme percibí cómo cada uno se separaba del otro como huyendo de sí mismo y cómo se alejaban en sentido opuesto a toda velocidad.

¿Quién sería el misterioso Paco al que se referían y cuál sería la trama? ¿Sería un político? ¿Quizá un alcalde? ¿Un consejero? ¿Acaso un frutero o un doctor en exactas? ¿Sería el marido de él o de ella? ¿El amante de alguno de los dos, posiblemente? ¿Tal vez un amante compartido por ambos?

Se abrió el semáforo y crucé la avenida a cámara lenta, sin vivir en mí, quintaesenciando mi capacidad para evadirme del medio que me rodea, orillando mi realidad física y sumergiéndome en mi realidad psíquica. Cuando llegué a la acera me giré y miré la acera de que venía. Al verla sentí la necesidad de volver sobre mis pasos, deshacer el camino y volver a mi punto de origen para comprender qué estaba ocurriendo, pero permanecí allí, inerte frente al figurado pijama que viste de alfombra rayada los pasos de peatones semaforizados. Los monigotes del semáforo estaban en rojo, así que esperé. Entre tanto, una pareja que se había situado a mi espalda llamó mi atención. Él le señalaba a ella que llevaba más de una hora llamándola y que no paraba de comunicar. Ella respondía que había tenido una conversación importante con un Paco. Entre ambos no había más de cincuenta centímetros, pero ellos se hablaban por teléfono.

Porque la situación era idéntica a la anterior, aunque los personajes eran distintos, excepto el amigo Paco, que, como el perejil, parecía condimentar todos los guisos, el déjà vu me hizo vaticinar que antes de que se abriera el semáforo ambos se alejarían entre sí, como medida para huir de sí mismos. Pero, ¿por qué se hablaban y se escribían por teléfono si estaban juntos?

Y, así, meditando en ello estaba cuando sonó mi teléfono y me sobresalté, tanto, que casi me caigo del sofá. Me había quedado dormido en el sofá del despacho. Como pude, me incorporé y atendí la llamada:

-Hola, buenos días, soy Paco.

-¿Qué Paco? -pregunté con recelo.

-¿Cómo que qué Paco? ¡el tuyo, ¿o es que hay más Pacos en tu vida...! -me respondió visiblemente alterado, como ofendido.

-Paco, dígame, ¿es usted alcalde o consejero o frutero o doctor en exactas, o algo...? Y, por casualidad, ¿está usted casado y/o tiene amante o amantes de distintos sexos? -le pregunté.

Y Paco, insensible cual bola de cojinete mohoso, me colgó sin miramiento.

¡No soporto la insensibilidad...!