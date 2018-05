Recta final en el balonmano

Nos queda un mes de mayo de verdadero infarto. De mucho estrés. De interminables carreras para estar en todos los frentes. No hemos tenido suficiente con las finales provinciales y la Copa de la Reina, que aún quedan en el tintero distintos campeonatos territoriales, algunos sectores nacionales y la resolución de las competiciones estatales. Treinta y tantos días para poner el punto y final a una extensa campaña que acabará con risas o lágrimas. Con celebraciones o grandes decepciones. Con festejos o desengaños. Llega mayo y con él un dictado de sentencias.

Quien tendrá su primera finalísima será el Gaes Málaga el próximo sábado en Carranque. Los chicos de Pepe Hidalgo, tras una temporada irregular, se juegan una plaza para disputar la fase de ascenso a la segunda categoría el balonmano español. Enfrente tendrán a un rival incómodo, Montequinto, que llega a la ciudad para defender la segunda plaza. El proyecto, concebido para lograr el ascenso, no tiene margen de error y el apoyo de los aficionados, que sí han respondido semana a semana, puede ser determinante. Primera cita obligada. Málaga los necesita.

No menos trascendentes son los partidos que debe afrontar el Conservas Alsur Los Dólmenes. Tres finales que bien pueden valer el ascenso directo a la Liga Asobal. Antequera debe despertar ante un acontecimiento que hace una década ya hubiese dejado pequeño el Argüelles. No es de justicia que Lorenzo Ruiz, Darío Mata y sus chicos vean tanto asiento vacío cuando les va la vida en ello. Volver a la máxima categoría del balonmano español, después de lograr otro ascenso el pasado curso, es para ponerse de pie y no dejar de aplaudir. No hay calificativos para describir lo que está ocurriendo en la ciudad de El Torcal, que tanto sufrió con la desaparición del Balonmano Antequera. La localidad, que siempre ha llevado el balonmano por bandera, no puede darle la espalda a su equipo. De nada servirá que el speaker se desgañite, que Leo Ruiz inunde las redes sociales de mensajes, que las peñas se movilicen, si la propia ciudad continúa aletargada. Hoy echo de menos a Paco Villalón y su coche anunciando los partidos megáfono en mano. Hoy me solidarizo con Lourdes Melero, la presidenta, y su Junta Directiva, que tanto está peleando por el proyecto. Lo tienen en su mano. Muy al alcance. No desaprovechemos esta oportunidad y valoremos lo que puede suponer en unos años. ¡Antequera despierta! ¡Tu equipo te necesita!.

Trascendentes serán también los partidos para el Rincón Fertilidad. Tras una exitosa participación en la fase final de la Copa de la Reina, toca poner toda la carne en el asador para alcanzar una plaza europea. El regusto que ha dejado esta primera participación en Challege Cup será un acicate donde agarrarse. Las chicas de Diego Carrasco desean saborearla nuevamente. La Copa de la Reina, lamentablemente, también ha dejado un sabor agridulce. La falta de interés del balonmano local ha quedado patente en las jornadas donde el conjunto malagueño se la jugaba. Dar la espalda de esta manera al equipo de la ciudad requiere de una profunda y seria reflexión. Importantes temas hay que poner sobre la mesa. Con educación, respeto y sinceridad. Y es el momento. Hemos perdido una oportunidad de crecer en féminas. No es momento de buscar culpables. Es momento de buscar soluciones para que no vuelva a suceder.