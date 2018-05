El lujo es así. Donde había agua hay líneas impolutas de diseño en blanco fulgurante y fugas en negro. El lujo no admite decir que hay atracado en el puerto un yate de lujo. Lo ves y lo comprendes, te enlujas, te engolfas, te enyatas -aunque no existan algunas de estas palabras sí su significado-.

En la tele, haciendo tiempo para que el niño se acueste tras la cena, vemos empezar la película que se basa en uno de los éxitos editoriales del Noah Gordon, El Médico. La fascinación por los escenarios de época, la Inglaterra del año 1035, poco antes de ser abordada por los vikingos, comienzo de la llamada Baja Edad Media, nos atrapa a todos ante la pantalla. Tú te vas a la cama. Ya lo sé papi. Pero si no hay nada de mayores déjame que vea un poco. Miseria, humedad, ignorancia, oscurantismo religioso contra la mal llamada nigromancia, antecesora de la ciencia; picaresca, enfermedad (una en concreto que denominan mal del costado). Tras acostar al hijo leo sobre ello. Parece que se trataba de apendicitis. Era mortal. El yate de lujo sigue junto al muelle uno. Miles de almas morían sin remedio con ese dolor. Y el yate ahí, con sus camarotes como suites, su jacuzzi en cubierta.

El muchacho quiere hacerse médico. Quienes hayan leído el best seller de Gordon sabrán que el huérfano ha visto morir a su madre rabiando por ese mal. No cuento más, no hago eso que ahora llaman spoiler; no más comenzar ocurre para justificar la aventura del protagonista y su posterior viaje. No su destino, no Ítaca, como pasa siempre, sino su viaje es el libro, la película, la vida. Unos viajan sólo por dentro, otros sólo por fuera y tampoco se enteran, aunque lo hagan en el Lady Sura, el yate de lujo que hay atracado en el puerto. Y algunos viajan por dentro y por fuera. Eso es viajar, vivir.

Mirian Gómez es una chica con síndrome de Down aquejada de una periodontitis que amenaza con pudrirle la mandíbula. El coraje de su madre coraje, Inmaculada, clama a quien la quiera oír que no tienen el dinero para operarla. Habrá gala benéfica el 19 de mayo en el auditorio de la Diputación malagueña. Los sindicatos salieron anteayer a una calle cada año menos sindicada y descreída de los sindicatos. Pero no podemos arreglar necesidades básicas de gala en gala benéfica. Una antigua amiga me pide avergonzada 50 euros para su madre por un mensaje del Facebook. Antes te pedían cien mil pesetas o luego quinientos o mil euros. Ahora no dejo de pensar en la transferencia urgente por banca on line de 50 euros.

La Consejería de Salud del gobierno andaluz no deja de repetir en una campaña publicitaria que estamos en las mejores manos. Y venga y venga anuncio para defender la sanidad pública, como si quienes la atacan no fuesen quienes la gestionan mal. Política y más política en minúsculas. Cuál es la utilidad del anuncio. Banderías. Luego venga plano de Soraya junto a Cospedal a todas horas desde Madrid. Y esa muchacha sin dientes