Se caen los árboles

El otro día se cayó un eucalipto en la avenida Eucaliptus. El presidente de la Asociación de Vecinos de la zona se llama Antonio Pino. Caramba, no es un asunto para andarse por las ramas. Tampoco es cosa de bromas.

Los habitantes de La Mosca, barriada de Málaga capital, llevan mucho tiempo reclamando medidas de seguridad. Y un año clamando para que el Ayuntamiento limpie y desbroce el entorno. Bueno, y muchas más cosas. La Mosca es un barrio no muy mimado. El alcalde fue a visitarlo. Ya ha considerado que es digno de su presencia. Pero fue y atrajo la mala suerte: se cayó un árbol. Plof. Un matrimonio salvó la testa y tal vez la vida al verlo caer y poder esquivarlo. Un vehículo quedó maltratado. El alcalde se acercó a interesarse por lo sucedido. No hizo leña del árbol caído. Prometió alguna cosa. Los eucaliptos tienen todo el derecho del mundo a vivir, pero son una especie invasora, que invade Málaga. Los hay por doquier. No sabemos lo que es doquier, pero queda bien en un artículo de denuncia sobre la escasez y falta de cuidado de los árboles de Málaga, que se caen con cierta frecuencia. Ojalá nunca pase una desgracia. Todo columnista debe perpetrar alguna vez una columna con la intención de derribar un gobierno. Pero también es obligatorio redactar alguna con la intención de que los árboles sigan erguidos. Que no se derriben. La caída del eucalipto, o de una gran rama de eucalipto o de medio eucalipto, según las fuentes o los testigos, interrumpió el tráfico durante una hora y dañó algo el tendido eléctrico.

Son cosas que pasan, dice un compañero que por encima del hombro está leyendo estas líneas. Es un compañero resignado. Otro apunta: no son cosas que pasan, son cosas que hay que evitar. No somos nadie. Cualquier día nos cae un árbol encima. El alcalde querría hacerse fotos bellas con atildados vecinos pero las fotos se las llevó el eucalipto. Ya es triste que te robe el plano un eucalipto. Por muy delgado y esbelto que sea. En la Alameda se cayó no hace mucho un gran ficus, de esos que parece que tienen unas raíces que los anclan para siempre a un suelo. Pero el temporal fue de gran calibre, como para que no hubiera árbol que lo resistiera, si bien lo paradójico es que algunos de aspecto débil si lo resistió. Una metáfora de la vida.