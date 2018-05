De adultos

En una publicación de Negocios, leo:

«Cómo crear una cartera de inversión para los hijos». Una imagen acompaña al artículo. En la imagen,se ve como una madre y su hija -sonrientes ambas- juegan a introducir monedas en una hucha.

Si algún día usted se topa con un niño jugando feliz a introducir monedas en una hucha con fines futuros, si sucede, sepa, que eso que ve no es un niño. ¿Qué entonces?. No sé, pero un niño no. Si hay un adulto al lado, ese si es un adulto. Quizás, demasiado adulto.

Francisco García Castro

Estepona