A Ronda en carruaje

La pareja de americanos que acababa de bajarse del avión preguntaba al malagueño con el que habían compartido el trayecto directo desde la Costa Oeste un par de cosas para acabar de organizar su viaje. Además de las atracciones turísticas básicas de la capital, la Lonely Planet de turno indicaba que no podían perderse Antequera, Marbella y Ronda. Los americanos decían al malagueño que no sabían qué hacer, porque no habían encontrado una conexión de tren aceptable para ir a Marbella desde Málaga. Con expresión de cansancio el local respondía en un perfecto inglés que no habían encontrado una conexión de tren con Marbella porque€ porque no lo hay. Se sorprendieron los guiris. A Antequera habían encontrado un tren que tardaba poco en llegar y no les merecía la pena alquilar un coche, pero viendo la conexión con Marbella, a lo mejor era buena opción coger un coche para ir a la ciudad costera.

El malagueño se veía venir lo de Ronda. «Hemos visto en Google que para ir a Ronda no podemos tomar el tren y los comentarios desaconsejan ir en coche por esa carretera». Sí, así es. Ir en coche a Ronda es confiar en la suerte y que por el camino no se desprenda un tramo de carretera, o que la paciencia no se agote en la hora y media de curvas peligrosas para llegar a uno de los tesoros de la provincia.

No es sólo por el turismo. Un americano puede pasar sin asomarse al Tajo, pero un rondeño no puede vivir aislado por una carretera serrana de tercera categoría. Una de las ciudades más auténticas de los 103 municipios malagueños quiere conectarse con el mundo. es lo mínimo para una maravilla patrimonial e histórica como es Ronda. ¡Autovía a Ronda ya!