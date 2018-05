Hawking desvela su última teoría

La «herencia» de Stephen Hawking se abrió anteayer ante los ojos de la comunidad científica. La revista Journal of High Energy Physics publicó su último trabajo, realizado en colaboración con el profesor Thomas Hertog, la Universidad de Lovaina. Simplificando muchísimo, este trabajo concluye que el universo es «finito y mucho más simple» que lo que describen muchas teorías actuales sobre el Big Bang, el gran estallido del que «salió» todo lo que existe. La Universidad de Cambridge, a la que estaba vinculado Hawking, trató de explicar en una nota divulgativa el contenido de este trabajo de física teórica bastante poco accesible para el común de los mortales. «Las teorías modernas del Big Bang predicen que nuestro universo local comenzó a existir con un breve estallido de inflación; en otras palabras, en una pequeña fracción de segundo después del Big Bang el universo se expandió a un ritmo exponencial.

Sin embargo, en general se cree que una vez que comienza la inflación, hay regiones donde nunca se detiene. Se cree que los efectos cuánticos pueden mantener la inflación para siempre en algunas regiones del universo, por lo que, a nivel global, la inflación es eterna. La parte observable de nuestro universo sería entonces solo un universo de bolsillo, una región en la que la inflación ha terminado y se han formado estrellas y galaxias». En una entrevista en otoño pasado Hawking explicó que la teoría habitual de la inflación eterna «predice que, globalmente, nuestro universo es como un fractal infinito, con un mosaico de diferentes universos de bolsillo, separados por un océano que se infla». Y añadió: «Las leyes locales de física y química pueden diferir de un universo de bolsillo a otro, y todos juntos formarían un multiverso. Pero nunca he sido un fanático del multiverso. Si la escala de diferentes universos en el multiverso es grande o infinita, la teoría no puede ser probada». En el trabajo que anteayer se publicó Hawking y Hertog dicen que esta explicación de la inflación eterna como teoría del Big Bang es errónea. «El problema con la explicación habitual de la inflación eterna es que asume un universo de fondo existente que evoluciona de acuerdo con la teoría de la relatividad general de Einstein y trata los efectos cuánticos como pequeñas fluctuaciones en torno a esto», indica Hertog en la nota difundida por la Universidad de Cambridge. «Sin embargo, la dinámica de la inflación eterna borra la separación entre la física clásica y cuántica. Como consecuencia, la teoría de Einstein se rompe en la inflación eterna», añade el coautor de este trabajo. «Predecimos que nuestro universo, en las escalas más grandes, es razonablemente liso y globalmente finito. Entonces no es una estructura fractal (un objeto geométrico cuya estructura básica se repite a diferentes escalas)», dijo Hawking.

La teoría de la inflación eterna propuesta por Hawking y Hertog –añade Cambridge en su nota divulgativa– se basa en la teoría de cuerdas: una rama de la física teórica que intenta reconciliar la gravedad y la relatividad general con la física cuántica, en parte describiendo los componentes fundamentales del universo como pequeñas cuerdas vibratorias.