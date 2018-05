Les pido disculpas porque hoy no tenemos tema local, en realidad sí, porque les quería hablar de una película que está ahora en el cine, se llama Campeones. No se preocupen no voy a realizar ningún destripe (los famosos spoilers). La película trata de un entrenador de baloncesto que por diversas razones acaba entrenando a un grupo de discapacitados. Javier Fesser en la dirección y David Marqués con el guión construyen una maravillosa historia de risas, valores y sobre todo humanidad.

Empatizas con los protagonistas en el primer minuto estén donde estén y las supuestas discapacidades van yendo a un lado y a otro de los personajes. Además todo tratado con la naturalidad que sale del corazón y las buenas intenciones, sin complejos.

Les recomiendo que acudan al cine más cercano que tengan y se hagan el regalo de ver esta película.

No se trata de la típica película sobre la situación de alguien particular que, mejor o peor sobrellevada, va narrándose. Por el contrario, en esta historia hay risas, situaciones que recuerdan al universo que Fesser en otras producciones, y que permiten que tomemos situación de una realidad que seguro que todos hemos tenido cerca. Esas situaciones que todos hemos tratado con una burbuja separándonos, ésa en la que nos metemos los que, a veces, no sabemos mirar con naturalidad a todos.

Campeones es una película para empatizar. Con unos y con otros. Con quién somos y con quién queremos ser cuando tratamos a los demás, discapacitados o no.

Campeones es una película ganadora con una historia muy bien contada.

Campeones es un soplo de esperanza.

Gracias Javier Fesser.