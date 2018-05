Economistas con nuevos retos

En internet, como en la vida en general, la fama es demasiado efímera. Y no todos pueden vivir de ella hasta que se jubilen. Simón Pérez y Silvia Charro, los dos economistas que hace meses se hicieron famosos por colgar un vídeo en internet en el que explicaban la diferencia entre hipotecas tipo fijo y variable un poco alterados por sustancias estupefacientes, suman a día de hoy 8.400 suscriptores en el canal de Youtube que abrieron después de que les despidieran de sus respectivos puestos de trabajo por su bochornosa actuación pública. Los economistas intentan ahora seguir en la cresta de la ola a costa de su propia dignidad. Hasta fingen practicar sexo oral entre ellos a cambio de pequeñas donaciones. «Proponemos retos y los de Forocoches les ponen un precio», aseguró el propio Pérez esta semana haciendo hincapié en que ahora trabajan en un «mercado del ocio de gente que se lo quiere pasar bien». El movimiento #cuéntalo –surgido para denunciar acosos sexuales en Twitter a raíz de la sentencia de La Manada–, ha servido para que los internautas se den cuenta de que el acoso y los abusos están más cerca de lo que creemos. Y un buen ejemplo de ello lo puso sobre la mesa esta semana una periodista del diario argentino La Gaceta, que colgó un vídeo que en pocos días alcanzó las 300.000 visualizaciones y en el que se puede ver a una joven ciclista que paralizó el tráfico de Tucumán hasta que un taxista reconoció que la había acosado. «No me voy a mover de aquí hasta que te hagas cargo de lo que me dijiste. Sos un acosador», dijo la chica en el vídeo. «Sólo te dije tené cuidado, preciosa», acabó reconociendo él. El ´preciosa´ sobraba.

Aitana Ocaña, participante de la última edición de Operación Triunfo, tuvo que quitar esta semana una foto suya que había colgado en bikini –y que luego volvió a subir–, después del aluvión de críticas que generó por estar ´demasiado delgada´. La segunda vez que subió la imagen a su cuenta (aitana_ot2017), lanzó un mensaje a sus seguidores. «Recordad, todas y todos sois diez», sentenció. Russell Horning es el chico de moda entre los adolescentes de medio mundo. En su cuenta de Instagram (thebackpackkid) acumula dos millones de seguidores. Es el creador de un baile con el que decenas de chicos tratan de sincronizar caderas y brazos. El movimiento lo ´pilló´ Rihanna y lo puso en su Instagram haciendo famoso a este chico de 16 años que lleva ya más de dos colgando sus peculiares bailes en sus redes sociales. Ahora ha llegado a bailar incluso con Katy Perry. Casi nada. Apu Nahasapeemapetilon, el entrañable tendero de Los Simpsons, podría desaparecer de la serie. Y lo hará si triunfan quienes ven en él un personaje que ridiculiza a la minoría inmigrante. El propio creador de la serie ha tenido que salir a la palestra para defenderse. Con el humor también se pueden hacer reivindicaciones.