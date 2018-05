La familia

Valorar lo que significa la familia puede resultar una tesis que casi siempre resulta imposible para el ser humano y a veces cuando empezamos a entender esta ecuación, en la mayoría de los casos es demasiado tarde. Saber querer sin pasión es una asignatura en la que casi nunca sacamos notable. No valoramos lo que significa una madre hasta que ésta se nos va. No valoramos el amor que te da una esposa que vive sufriendo la indiferencia. Muchísimas veces no queremos entender a nuestros hijos, porque viven una generación y un mundo distinto al que nosotros vivimos. Nos desconectamos de nuestros hermanos perteneciendo al mismo tronco. No pensamos que lo más grande de los abuelos son sus nietos. No cultivamos la amistad que nos dan nuestros amigos. Y nos damos cuenta de lo que hemos perdido cuando se nos va un ser querido. Muchas veces me repudio a mí mismo no saber haber querido a los que realmente han hecho de mí una persona decente y cada día que pasa y estoy más cerca del final del camino me voy dando cuenta de todo lo que he dejado atrás por no saber ni esforzarme en querer y valorar a la buena gente que han intentado hacer de mi vida un vergel de felicidad. Si hoy lo lamento, mañana lo lamentaré más con lágrimas y ausencias que no me perdonarán, me acusarán.

Bartolomé Florido

Torremolinos