Siente una guerra a la mesa

Julio Camba decía que a la hora de comer hay que saber tanto lo que se come como con quién se come para no tener que llamar, según los casos, al laboratorio municipal o a la dirección General de Seguridad. Pues eso hago. Magnífica velada en La Vikinga, de Marta Brikman y Rafael Palomo, con Carmelo Sanmartín y Fátima. O con Juan Goñi en La Deriva, o Esteban Bueno y Francisco Hernández en Matiz, o en Xantar. Pero la gastronomía, que también es arte, debe conjugarse con otra de las bellas artes, la pintura, por eso hay que pasarse por las dos salas de exposición de Graffiti -Compositor Lehmberg-; llevan más de veinte años enmarcando cuadros y, además, reúnen obra gráfica y lienzos de Enrique Brikman, Paco Aguilar, Albert Ráfols-Casamada, el surrealista argentino Roberto Matta€ Un goce para la vista. Bueno, y no nos olvidemos del buen vino, once caldos de la provincia obtienen medallas en los Premios Mezquita de este año, el Dimobe de Moclinejo, el Cortijo la Fuente de Mollina y Excelencia de Ronda son las tres bodegas que han sido galardonadas. Es de celebrar. Y Neno Herrera se pone a pintar los pasillos y las habitaciones del Materno en otra intervención artística más.

Lo que tiene menos gracia es que Zoido diga en el Campo de Gibraltar, escoltado por Antonio Sanz -que desde que empezó la dieta padece un disgusto- que se le ha declarado la guerra al narcotráfico, ¿o sea, que antes no? Si es una guerra como la contraindependentista, esta otra va también camino de perderse. ¿En los Presupuestos Generales del Estado hay partidas extraordinarias para nuevas plazas de miles de policías y guardias civiles?, pero si ha habido que llevar ante el 1-0 a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado de toda España a los piolines. Y solo era media Cataluña la sublevada, ahora con cinco comunidades en procés -Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares y Valencia- no te digo nada. Hay quien cree que las guerras se libran con operaciones diálogo, sí, es verdad, las que no se está dispuesto a ganar.

Pero si el nacionalismo es una droga dura, el hachís es una de las industrias que más empleo, ilegal, crea en esta parte del Estrecho. Marruecos es el mayor productor de hachís del mundo; cada año salen de la cordillera del Rif 40.000 toneladas para Europa. Eso sí, el 21 de marzo Mohamed VI cumplía 16 años de matrimonio con Lalla Salma y resulta que la exclusiva de Hola de su divorcio aguó la fiesta. Lástima, me habría gustado asistir.

Y seguimos en otras guerras. Alguien se tiene que preguntar por qué los padres palestinos llevan a sus hijos pequeños a la frontera de Gaza si saben que los pueden matar. Y después tenemos las guerras de la información y en ésta parece que Rusia es la número uno. Ahora conocemos que la agencia de noticias rusa radicada en San Petersburgo, RIA FAN, pone en marcha un nuevo medio a partir de este mes de mayo porque «debido a la creciente censura política impuesta por los Estados Unidos, cada vez hay menos fuentes de información que no estén bajo el control de las autoridades estadounidenses». Los rusos hablando de libertad de prensa. Esto, por si no fuera suficiente con RT, Sputnik y Facebook. La información que reciben los norteamericanos tiene como objetivo ´«desacreditar a la federación rusa», problema que solucionarán con USA Really, una plataforma bajo el eslogan Wake up Americans (Despertad americanos). RIA FAN llegó a compartir oficinas con la fábrica de trolls que difundían noticias falsas en redes sociales. Detrás de estas agencias estaría Yevgeny Prigozhin, próximo al zar. Como dato curioso, España es uno de los países con menos menciones negativas en los informativos rusos, apenas un 6 por ciento, frente al 17 por ciento de Francia. Pero ¿cómo se van a meter con nosotros?, si nosotros no nos metemos con nadie y damos continuadamente órdenes de retirada, como en Irak, o Cataluña.

Y no podemos olvidar tampoco la guerra del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía por los mosaicos de Invader, el metro al Civil, etcétera, y si seguimos bajando las guerras personales entre€ El genial César González Ruano escribió un supuesto epitafio:

Vino, venció. Fue vencido

en lo que quiso vencer.

Escribió, y en el tintero

dejó lo que quiso hacer

por hacer lo que quisieron.

Y se fue.