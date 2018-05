Ojocuidado. Cada vez que se presenta un plan para Málaga como el que vimos el pasado domingo publicado en estas mismas páginas corremos varios y graves riesgos. Éste último es Málaga Smart, una serie de medidas que van desde un BRT a El Palo, hasta un sistema de videovigilancia integral en la ciudad. No soy sospechoso de no apostar por la tecnología, es más creo que puede beneficiar a mucha gente desde el acceso a la educación, hasta la propia integración social o ayuda al dependiente, pero la tecnología sin control no sirve de nada. El plan presentado se acompaña de algunas cifras de la inversión requerida, muchas totalmente insuficientes, por tanto es una declaración de intenciones más que un plan, digamos que está en fase beta. No obstante parece una buena declaración de intenciones. Otro asunto es quién acabará llevando a cabo ese plan teniendo en cuenta que el año que viene el PP no gobernará en solitario o ni siquiera gobernará. En cualquier caso, como digo, siendo una buena declaración de intenciones, les propongo otras acciones para añadir al plan, las añado con valoración incluida para que puedan adjuntarse eficazmente al plan existente. «Registro datado y público de expedientes que se presentan en el edificio multiusos del Ayuntamiento (Gerencia de Urbanismo, etc)».

Coste: Boli Bic cristal: 0,40 euros. Papel DIN A4: 10 euros. Varianda donde colgarlo: Recurso existente. Málaga sería mucho más «smart» si se supiese, públicamente claro, qué pasa con un expediente cuando entra por las puertas del edificio (que por cierto ahora parece Fort Knox) y empieza la rueda de la burocracia.

Perdonen que no siga con medidas de este tipo pero ya me entienden. Si no empezamos por lo básico acabaremos como el Super Agente 86 haciendo tontás pero con un buen zapatófono y seremos conocida como la Malagaxwell Smart.