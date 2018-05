No es lo mismo

Leo en este periódico que la Policía Local de Málaga ha echado cuentas y publica las infracciones de la Ordenanza Municipal de Convivencia del 2017, esa norma que todo ayuntamiento se saca de la manga para intentar armonizar las relaciones vecinales y la coexistencia de todos desde el respeto y la tolerancia para con los demás. Sólo el año pasado fueron multadas 713 personas por ofrecer servicios sexuales en la vía pública, 26 por solicitar esos servicios y 63 por realizar prácticas sexuales sin contraprestación económica pero afectando a la cohabitación ciudadana. Qué curioso que en este último caso el número de multados sea impar. Cosas que pasan. Pero allá cada uno con sus quehaceres, porque todo lo que sea consentido y disfrutado por ambas partes en su cuerpo lo llevan. Que esto ocurra en la vía pública no está bonito, no lo acepto, pero no faltará quien lo disculpe por el elevado precio de los alquileres y la llegada de la temporada alta hotelera.

Habrá incluso quien entienda que la jodienda no tiene enmienda y que la llamada de la naturaleza es, por tanto, imposible de desatender, excusa recurrente de agresores, abusadores y otros especímenes que se abandonan a la pulsión sexual sin importarles la libertad o el honor de un tercero, bien sea en público o en privado. En cambio los hay que reconducen su apetito y se organizan que da gusto, nunca mejor dicho. Me refiero a la orgía de más de mil participantes convocada por una extraña entidad, Menage Life. La denominación comercial de esta empresa lo dice todo, pues se dedican a pensar en las fantasías de cada quien y llevarlas a cabo bajo pago de un precio acorde al evento. A este en particular lo llaman La mayor orgía de la Historia, un nombre un tanto pretencioso si tenemos en cuenta el provocador Calígula de Tinto Brass o aquello de Sodoma y Gomorra.

Este próximo 2 de junio pretenden batir en Las Vegas el anterior récord mundial alcanzado el año pasado en Japón con 500 aficionados al desfogue sin compromiso, al quítate tú que voy yo. No sé, lo desconozco, si en estas actividades, como en las comisiones de estudios legislativos, se impone la paridad de parafílias o, al contrario, se acepta la discriminación en porcentajes que hagan peligrar la autoestima de cada uno, por si te equivocas de grupo y descubres un mundo nuevo. Lo que es seguro, así se exige en el anuncio, es que la gente irá enmascarada, no vaya a ser que te coja por banda un conocido y, además de darte lo tuyo, te recuerde que le debes cien euros o te rete a la revancha del último partido de pádel.

Estos de Menage Life son unos avispados. Han visto oportunidad de negocio en los bajos instintos del ser humano, como casi todas las exitosas iniciativas que recompensan al consumidor con masajes al ego, pero lo mismo podríamos decir de los abrevaderos de comida rápida y demás mercantiles edificadas en honor a la satisfacción y la calma del placer más primario. Pero ya digo, allá cada cual con su conciencia, con su concepto de pecado, pues, sin entrar en honduras teológicas, lo que importa a efectos de normas de convivencia es que siempre reine el acuerdo, la libertad y la determinación de cada sujeto. Lo contrario, por muy machote, liberal o promiscuo que seas, es delito.

En cuanto al dudoso gusto y la necesidad de publicitar o exteriorizar la voracidad de tu ímpetu inguinal, por favor, búscate un lugar recóndito, aislado de la mirada limpia de los menores, ajeno al amor propio de quien no comparte tus deseos más básicos, porque ya dijo Cela que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo.

Hazte con un lugar espacioso, confortable, a ser posible ajardinado y a la altura de tus megalomanías. Un chalé en Galapagar, por ejemplo. Para no ofender a los jodidos, más que nada.