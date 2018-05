Polémica sobre una casa

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria, Irene Montero, han suscrito un crédito hipotecario de 540.000 euros a 30 años para comprar la casa familiar (esperan mellizos para el otoño) y se ha organizado una polémica de aquí te espero. La derecha política y mediática se frota las manos al ver como dos de sus máximos enemigos cometen el error de embarcarse en un gasto suntuario que, al parecer, desdice de su ideario austero e igualitarista. Y la izquierda agrupada en Podemos navega entre la sorpresa y el desconcierto al entender que la noticia no ejemplifica y podría perjudicar los intereses de la formación a un año de las elecciones municipales y autonómicas. La casa objeto del escándalo, a 40 kilómetros de Madrid en dirección a la sierra, tiene 250 metros cuadrados y 2.000 de parcela arbolada. Y además casita de madera para invitados en el jardín y (muy importante) piscina. Todo eso, más los planos de distribución interior y un minucioso reportaje fotográfico desde todos los ángulos posibles hemos podido verlo en las imágenes servidas profusamente por los medios. Ni Villa Meona, aquel palacete con 17 cuartos de baño que se construyeron Isabel Preysler y Miguel Boyer, cuando el antiguo ministro socialista se pasó al papel ´couché´ y al asesoramiento financiero del PP de Aznar, mereció tanta atención. Hasta el punto de que se le hicieron las cuentas a la pareja sobre si tendrían dinero para afrontar el pago y los gastos de mantenimiento de la casa y de los desplazamientos a Madrid. Y no solo eso fue objeto de seguimiento sino también el patrimonio inmobiliario de los padres de Iglesias que se acreditó suficiente para cubrir el pago de la deuda si vinieran mal dadas en el futuro dada su condición de hijo único y se supone que heredero universal. Todos estos datos, más la evidencia de que un piso medio en Madrid vendría a costar casi lo mismo que la casa de La Navata, debería haber tranquilizado a los escandalizados detractores, pero estos insistieron en destacar el contrasentido de que el matrimonio haya defendido unos criterios de austeridad que ha traicionado en la práctica. Y tanto éxito tuvo esa campaña que la pareja ha decidido someter el futuro de su carrera política a la votación de las bases, lo que en algunos medios se ha calificado de salida al estilo del general Perón, a sabiendas de que no se convoca nunca un referéndum desde el poder si no es para ganarlo. Al margen de la falacia que supone obligar a los militantes de izquierda a vivir en la pobreza mientras defienden el progreso social para todos, hay que reconocer que a Pablo Iglesias le gustan la sorpresa y los golpes de efecto. Tengo en la memoria aquella foto cogido por la cintura con el embajador norteamericano delante de dos grandes banderas de Estados Unidos y de España mientras en los medios se le sacudía duramente como supuesto agente político de Irán y de Venezuela.