Terrible síndrome social

La razón de que los telediarios se hayan convertido en una crónica acelerada de sucesos (en el sentido clásico de crímenes, catástrofes, accidentes) merecería una pensada. No se trata, sin duda, de un incremento radical de la siniestralidad y la criminalidad, sino de una identificación, a estas alturas ya simbiótica, de la noticia con lo siniestro. No está claro si esa simbiosis está en la mente de los profesionales que hacen los telediarios, en la del público consumidor o en ambas a la vez, pero el fenómeno es ese. La vieja y perezosa idea de que las buenas noticias no son noticia, ayuda. El caso es que la plasmación del fenómeno en la pequeña pantalla (como antes se llamaba) se mimetiza en las minúsculas de las redes, donde desde la más tierna infancia los enredados saben que si quieren ser algo en pantalla deben protagonizar la crónica de sucesos. Lo siguiente, claro, es fabricarlos.