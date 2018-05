El atajo de la moción de censura

Hasta ahora un partido político llegaba al gobierno ganando unas elecciones, aunque últimamente en algunos ayuntamientos los intereses de los partidos perdedores confluyen para no dejar gobernar a quien las ganó. Perjudicado de esa situación suele ser el PP, pero realmente las víctimas son los ciudadanos, los votantes, a los que se les despoja de su voluntad expresada en las urnas. Todo vale cuando perdedores se reparten concejalías formando tripartitos o cuatripartitos donde menos gobernar, cabe de todo.

En el gobierno de la nación esto no ocurre, al menos hasta ahora. Quien ganaba las elecciones formaba gobierno. La tentativa de Pedro Sánchez de investirse presidente perdedor fracasó, no podía ser de otra manera. Pero su hambre de gobierno, aunque sea por un día, no se ha saciado. Vuelve a las andadas presentando una moción de censura que sólo responde a sus intereses personales, ya ni siquiera a los de su partido que mira de reojo la nueva maniobra del dirigente socialista.

A un gobierno se le presenta una moción de censura cuando su política, a juicio de la mayoría parlamentaria, va contra los intereses generales de una nación, y no es el caso. España está saliendo de la crisis, creciendo su PIB, creando empleo y riqueza, en definitiva, los españoles viven mejor que hace diez años.

Esgrimir la reciente sentencia del caso Gürtel tampoco justifica una moción de censura, y menos aún cuando se justifica en dar estabilidad. Nuestro gobierno es estable y los resultados económicos lo avalan. Es cierto que el PP debe pedir perdón por haber tenido entre sus filas a Bárcenas y los demás condenados, pero no es menos cierto que lo que estos hicieran no debe extrapolarse al ejecutivo actual ni al conjunto de hombres y mujeres que honestamente trabajan cada día en mejorar las condiciones de vida del conjunto de los españoles.

Desgraciadamente la corrupción va unida a la persona, y tanto PP como PSOE y Ciudadanos repudian cualquier tipo de corruptela entre sus filas. Pero las tienen, Ciudadanos a pesar de su corta vida también, y será inevitable siga habiéndola mientras la política sea ejercida por personas. Personas son también los 600 imputados que el PSOE tiene en Andalucía, presuntos autores del desvío de más de 4.000 millones de euros. Pretender extender la responsabilidad de estos 600 imputados socialistas, entre los que se encuentran dos expresidentes autonómicos, al conjunto de hombres y mujeres honrados, ya sea del PSOE, PP o Ciudadanos es una irresponsabilidad, y más aún pretender justificar una moción de censura que tanto para los lideres de PSOE como de Ciudadanos no es más que un atajo para llegar allí donde las urnas no les llevaron.

Una moción de censura se presenta para ganarla y se gana si hay motivos para ello, en este caso no los hay y no prosperará. La obsesión de Sánchez y el oportunismo de Rivera reclamando elecciones anticipadas ya está teniendo consecuencias: pérdida de confianza de los inversores, subida de la prima de riesgo, bajada del IBEX 35 y aliento independentista. Es lo que tienen los atajos, que o acortas el camino o te pierdes y nunca llegas.