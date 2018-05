Carlos, es un honor

Todo aprendizaje tiende a infinito, y lo más cercano a ese infinito es la música. Una sabiduría que reúne a todas ellas, interpretada discretamente junto a la evolución del ser humano formando parte de su historia. Cada uno de nosotros conserva una banda sonora que remueve el recuerdo. Una combinación de notas musicales que, como si fuera un decodificador del pasado, nos transporta allá donde vivimos. La música es el lenguaje del tiempo, es la palabra y el verbo de nuestra existencia. Una disciplina acuñada en las aurículas de cada individuo pero que, como una ignorada cenicienta, aún no forma parte del corazón universitario del que presume nuestra UMA.

El pasado miércoles 23 de mayo la Universidad de Málaga nombró Doctor Honoris Causa a Carlos Álvarez, ilustre malagueño que pasea con orgullo el nombre de nuestra ciudad por el resto del mundo. Es la primera ocasión que la institución otorga este título a un músico. Una persona que ha hecho de su voz grave y virtuosa su carrera. ¡Alabado sea el Claustro que así lo ha considerado! Me alivia avistar una decisión tan justa cuando la deriva actual navega entre injusticias a babor y a estribor. Aún queda esperanza para la honestidad.

El brillante laudatio de su madrina, Dª María José de la Torre Molina, dejó constancia de su merecimiento, no sólo por el prestigio cosechado en su carrera artística, sino por la vocación académica del nuevo Doctor y por su calidad humana. Aprovechó además su alegato para defender la incorporación de la música en la UMA como disciplina universitaria. La música vertebra nuestra realidad, dijo la Sra. De la Torre, y es uno de los caminos señalados por el quatrivium junto a la aritmética, la geometría y la astronomía. Tanto docentes como estudiantes del Conservatorio merecen desde siempre una consideración universitaria. Ya es hora de que ambas entidades den el acorde definitivo.

Luego llegó el turno de nuestro barítono, quien con su esperada y solemne voz inundó el espacio en el abarrotado paraninfo. Comenzó presentándose humildemente como un músico, pero su voz sonaba como la de un Conde, como la del Conde de Almaviva concretamente, tomando prestado el rol de Las Bodas de Fígaro para introducir el tema alrededor del cual iba a girar su discurso: el honor. Bastante oportuno, por cierto.

Su appassionata oratoria, plagada de referencias operísticas y citas filosóficas, colmó el interés y llegó a conmoverme. El tono académico de su discurso, acorde con el lugar y la ceremonia, fue in crescendo. Desplegó a tempo sus dotes artísticas y musicales para brindarnos una defensa de la honestidad por encima de cualquier virtud, incluso por encima del honor. Carlos Álvarez vino a cantarnos que en ella se apoya el buen hacer de todas las cosas, y que aquello que fundamenta el honor es obrar con honestidad. Sin honor no hay posibilidad de obrar bien. Sin honestidad no hay honor. ¿De qué vale el honor hinchado en el pecho cuando sólo es aire lo que contiene?

La sociedad ha arrojado las palabras honor y honestidad por el desagüe. La ausencia de criterio, el fanatismo, la falsa ideología, han cubierto el estrecho espacio que ocupaban. Hoy forman parte de unos mitos que sobrevuelan vacuos discursos de inflamadas voces que pretenden rellenar el honor de codicia. La Universidad necesita recuperar la autoestima. Sumar la participación de personas honorables, que con honradez han triunfado en su disciplina, ya sea académica o artística. Por eso, hoy estamos de suerte. Carlos Álvarez es el mejor ejemplo para aquellos estudiantes que ponen su objetivo en un futuro despejado de mediocridades.

Bienvenido al lugar que mereces, Carlos. Es todo un honor.