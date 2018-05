Fin de ciclo

El Unicaja ha perdido un año y lo pagará la próxima temporada jugando la Eurocup. Joan Plaza llevaba dos años queriéndose ir y el club dos años queriendo que Plaza se fuera. Por culpa de 150.000 euros no se produjo la ruptura y así hemos llegado hasta aquí. Cuatro partidos buenos y el «suicidio» del Valencia en la Fonteta trajeron a Málaga un título que enturbió la planificación de esta temporada. Una temporada que empezó con la salida «injustificable» de Dejan Musli y que acabó con dos partidos sonrojantes ante un Baskonia que no necesitó ni a Shengelia ni a Granger para pasar por encima de un equipo sin alma que pedía a voces unas vacaciones que no merece ante un Carpena con demasiados asientos vacíos y que como siempre fue el único que nunca falla..

Es tiempo de despachos. Es el momento más importante de los próximos años. Hay que elegir al entrenador que guíe al equipo desde el banquillo y al jugador que, ante la salida de Nedovic, se convierta en el referente en la cancha. Ambas situaciones son muy complicadas porque jugando la Eurocup el club de los Guindos deberá esperar a que los equipos de la Euroliga cierren sus rosters o pagar por encima del mercado para tratar de traer piezas de primer nivel.

La otra opción, no descartable, sería una apuesta de un nivel un poco inferior pero con grandes perspectivas de crecimiento. Para entendernos, lo que salió bien con Nedovic y mal con McCallum. Una apuesta arriesgada que cuando sale bien te encumbra, pero que cuando sale mal te manda al fondo del averno.

En el banquillo parece claro que el Unicaja apostará por un técnico nacional, que conozca la liga. Aquí el abanico de entrenadores es muy amplio: Luis Casimiro, Sergio Scariolo, Ibon Navarro, Sito Alonso, Txus Vidorreta, Salva Maldonado, Gustavo Aranzana y muchos más€

El problema es ver cuántos de ellos encajan en el proyecto de Unicaja. Es la piedra más importante del proyecto y donde no se puede fallar. Las apuesta internacionales Perasovic, Trinchieri€ parecen olvidadas.

La temporada ha sido muy mala. El equipo no ha estado a la altura cuando llegaron los momentos importantes. La salida de Musli fue un gran error, el fichaje de McCallum se quedó sin gas cuando comenzó la temporada, Dani Díez ha estado perdido todo el año, Alberto Díaz ha tenido más partidos malos que buenos, Brooks ha ido de más a menos, Milosavljevic todavía no sabemos si ha llegado a Málaga, Augustine ha sido poco utilizado y ha estado irregular, Shermadini y Waczynski han estado lastrados por las lesiones y el banquillo tampoco ha aportado demasiadas soluciones más allá de algunas lecciones académicas en las ruedas de prensa. Hay que construir, no de cero pero casi. Ahora mismo sólo son fijos el año que viene Shermadini, Suárez, Alberto Díazy Dani Díez, que renovará. Todo lo demás hay que crearlo. Suerte