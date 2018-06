Cenas políticas

Los del PNV y los del PSOE se fueron el jueves a cenar. Leo semejante noticia y, claro, ya no puedo fijarme en otra cosa. Descarto aportar alguna idea original a todo esto de la moción de censura, descarto glosar los discursos de Sánchez o Rajoy, paso de analizar el contexto político, ahondar en sesudas prospectivas, ponerme lírico o doctrinal. No, no puedo. Nada. Que no. Mi curiosidad está ya excitada con la cena y sus posibilidades. Hubo feeling. Es evidente. Pero, ojo. Una cena que no sabemos si comenzó con acuerdo, es decir, si hubo chuletón o merluza a la parrilla por consenso o imposición de uno u otro; si la guarnición fueron unos buenos pimientos rojos o las clásicas patatatas fritas, si todo comenzó con un poquito de jamón al centro, si hubo postre, recena, chupito, copa, bar de mala nota, complicidad o airados gestos. Servilletas de papel o tela.

¿Sería en castiza tasca o en sofisticado restaurante?, ¿en un reservado o a base de catering servido en triste y nocturno despacho?, ¿se quedó alguien con hambre? ¿Se puede salir de una cena satisfecho sin haber probado bocado? Probablemente sí. Incluso se puede salir con hambre (de poder, por ejemplo) habiendo dado cuenta de un cenorrio de obispo decimonónico. Suponemos que entre los comensales estarían Aitor Esteban (PNV) y José Luis Ábalos (PSOE), hombre este que va progresando dado que pones Jose Luis en Google y la primera opción es Ábalos. A mí me pasa, por lo menos. Él y Esteban tienen aspecto de bien almorzados, hombres de apañar cenas como Dios manda y mesa y mantel, nada del yogurismo y la manzana tan en boga a juzgar por los cuerpos de los líderes emergentes, tipo Rivera, Sánchez o Iglesias, que no sé si dan el tipo para representar a un pueblo, país, con un veinte o treinta por ciento de obesos. En España se ha hecho siempre mucha política en los restaurantes. Vas a Lhardy y parece que te vas a cruzar al conde de Romanones («ustedes hagan las leyes, que ya haré yo los reglamentos») o que vas a coincidir en el mismo comedor con Azaña y Prieto trenzando un Gobierno mientras se meten un cocido en tres vuelcos. Ayer también habría cenas, la de la Moncloa sería fúnebre. Duelos y quebrantos cervantinos, tal vez, o alguna sobra de la comida, un sandwich revenío o un habano a pecho simplemente. Hoy desayunará el sapo definitivo. Luego a lo mejor se pone a régimen. De régimen está cambiando este país.