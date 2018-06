Vale ya con el dedito

Sigue la manipulación informativa en TVE. Otra vuelta al tiovivo. Qué aburrimiento. Apetece no leer más. Ojalá pudiera explicar su hastío colocando aquí eso de que cuando el sabio señala la Luna el tonto mira el dedo. Así yo sería el sabio señalando la manipulación y usted el necio que no quiere seguir leyendo el dedo que señala. Pero no. Ni yo soy un sabio –la situación de los servicios informativos de TVE es de dominio público– ni usted un necio mirando un dedo, solo está harto del dedito, ya le toca las narices tanto dedito, todo el rato con el dedito señalando, ya podía parar con el dedito dejando en paz el dedito todo el rato con el dichoso dedito. Y tiene razón. ¿Qué hacer? ¿Dejamos correr los constantes casos de manipulación en TVE para no cansar y miramos para otro lado más divertido? ¿Ni siquiera nombramos el último caso de ayer, de anteayer, de esta semana para no aburrir? ¿Cada cuánto debe denunciarse esta situación? ¿Cada vez que ocurre y no hablar de otra cosa día sí y día también? ¿Cada diez, cien, mil días para no saturar? ¿Hay algo más relevante, tratándose de esta sección, que la deformación del espejo en el camino que dicen que es la tele? ¿Hay telebasura más denunciable, más criticable, más detestable que la telebasura de un informativo basura? Han pasado 15 días desde el último dedito señalando cómo TVE ocultó el "os jodéis" de la secretaria de Estado Carmen Martínez Castro a los pensionistas. Después vino la forma en que el "Telediario" dio la palabra solo al diputado Pablo Casado y a nadie más para que se explayara a gusto explicando su hercúleo, ciclópeo y titánico pero jamás sospechoso expediente universitario. Después, la difuminación de la detención de un Eduardo Zaplana que ya no tiene nada de nada que ver con el partido que manda en TVE y es acusado de algo que ya no importa porque ocurrió hace mil años. Después, el escamoteo de la sentencia del caso Gürtel, seguida en directo por los matinales de todas las cadenas menos por La 1 y Canal 24 horas. ¿Qué hacer? ¿Seguimos con el dedito?