Re-Engage, otra estrategia para reconectar

España es el país con más índice de jóvenes que están desconectados tanto del cualquier ciclo educativo y como, por ende, de un trabajo. Estamos ya la fase final Re-engage! Alternative paths to motivate and engage youth back to work, que es un proyecto trasnacional liderado por Fundación Coremsa y ejecutado junto a otras cuatro entidades: Asociación de Consultores y Expertos en Economía Social ( ACE_ES RO) y Asociación Maia ( ambas de Rumania), el Instituto de Iniciativa Empresaria (Grecia) y a la Asociación PRODIVERSA-Progreso y Diversidad (España).

El pásado 28 de mayo , en las instalaciones de CESUR en el PTA de Málaga, se presentó la plataforma de ELearning ENGAGE_HUB donde se encontrarán videos y material interactivo sobre el desarrollo personal y emprendimiento, dirigido esencialmente a jóvenes en desempleo. Dentro de la estrategia planteada en este proyecto también se ha tenido en cuenta a las/os profesionales de la orientación laboral para elaborar el material formativo y didáctico de estas herramientas que se están poniendo a disposición y que además podrá ser utilizado como complemento a las atenciones que se realicen en las entidades de los distintos países participantes.

Estos recursos vienen de Europa, en particular de los destinados a programas de Erasmus+, entendemos que son necesarios y que sirvan de complemento a las actuaciones a nivel local, de nuestro territorio que se están desarrollando, pero llegamos a este punto nos encontramos con la interrogante de si se da realmente un compromiso real de las administraciones en evaluar y dotar de recursos para resolver este problema que entender de estructura.

Un país se construye con su ciudadanía, con toda, es una irresponsabilidad tener un 27% de jóvenes de entre 14 a 23 años «desconectados», el fracaso de una generación redundarán de manera innegable en la madurez, actitud crítica y que como afronten sus vidas y como se comporten como ciudadanía.

Programas e iniciativas como estas son imprescindibles y el valor añadido de las transacionalidad es un punto a nuestro favor en la construcción de una Europa Social, que no existe.

Este año Prodiversa cumple 25 años de trabajo por la transformación social, personas socias, trabajadoras de la entidad en un compromiso político y social que interpela a los/as responsables políticas de implementar estrategias que generen justicia social, no siempre obtenemos buenos resultados, no siempre nos escuchan, pero desde luego no dejaremos de trabajar en red tanto es Andalucía como en otros países europeos por facilitar el acceso a recursos y herramientas para las/los jóvenes. A fin de cuentas son los que harán país.

*Teboul Galán es secretaria de PRODIVERSA - Progreso y Diversidad