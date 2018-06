'Rebelión en la granja', por Francisco García Castro

Hace unos días, muchos conductores pudieron ser testigos –en Manilva– de la presencia de un burro paseando por la carretera. En Benalmádena, un centenar de gallinas se adueñan de un Parque. Quiero creer que están preparando una rebelión. Sí, una rebelión. Sólo espero que no suceda lo que el gran Orwell nos narró. Atendiendo al alto grado de sumisión adquirido por el humano –salvo matices excepcionales–, me apetece creer que se está fraguando una rebelión. Me apetece.

'Ánimo para Teresa Ribera', por Pablo Osés Azcona

Tan exageradamente malo es el calentamiento que nuestro futuro está en manos de los que luchan y saben luchar contra el cambio climático. El día del Medio Ambiente, por fin una muy buena noticia. La designación de Teresa Ribera como ministra de Medio Ambiente y Energía. Por fin estamos en buenas manos. Sabe mucho. Tanto como para poder llevarnos a esa senda «casi imposible» por donde tiene que caminar la humanidad urgentemente y sin vacilaciones para que el planeta siga siendo habitable. No la veo como un Messi haciendo maravillas –que también– mientras todos los demás estamos quietos aplaudiendo sino que se activará para persuadirnos a todos nosotros, pueblo contaminante, para que nos activemos y nos transformemos en caminante hacia la sostenibilidad. Lástima que este gobierno parezca tan frágil, tenga poco tiempo y tan mal presupuesto. Pero es posible que hasta pueda con estas pegas iniciales. Nuestro futuro necesita sobre todo estos milagros y con prisas.