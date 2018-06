K.O. técnico

A la presidenta de la JA (Junta de Andalucía) le crecen los enanos. Ella dijo hace poco que ella era una ganadora de elecciones y Pedro Sánchez un perdedor. Tenemos naturalmente que tener cuidado con lo que decimos a partir de ahora porque en este país el más tonto diseña cyborgs. Mi nieto de 2 años de edad sabe navegar en la red mejor que yo. Nuestra presidenta y su corte aclamaron su vestido tan bonito cuando iba prácticamente desnuda contra todo pronóstico. Ella llegó a creerlo debido a su ego. El muchachote de 1 metro 90 y pico de altura le ganó la elección a la secretaría general del PSOE por goleada mientras ella celebraba a sí misma. Ese muchacho chapurrea 4 idiomas, sabe que no lleva puesto un traje de rey, no se quitó el mono de trabajo nunca como los butaneros y le mete una moción de censura al registrador, quien es comandante en jefe del PP y batallón de corruptos, con 85 diputados. Los depredadores han desgarrado totalmente la creación de Manuel Fraga, quien se mostraba como emperador siendo ministro de la gobernación con Arias Navarro, quien era conocido como el ´carnicerito de Málaga´ por haber firmado sentencias incluida la de mi abuelo Antonio quien trabajaba en el puerto de Málaga cargando sacos. Lo calificaron como ´criminal´ por pertenecer obligatoriamente a un sindicato que no era del movimiento nacional. Doña presidenta se ha equivocado y ha perdido otra batalla otra vez. Don muchachote le ha ganado la voluntad de la mayoría de afiliados y simpatizantes. Hay que disponer de testosterona para presentar la moción. Un estratega sin esa hormona favorece al bien común. ¡La que ha liado PNV con 5 diputados incluido Bildu! Han estudiado Latín desde la romanización de Hispania. Andalucía tiene 61 diputados nacionalistas en el congreso en Madrid tras ganar don muchachote la moción.

Bartolomé Florido Luque

Torremolinos