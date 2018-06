Un rascacielos en mi barrio

Hace más de diez años de la visita de Vanessa, una arquitecta de Sao Paulo que pasó unos meses en Málaga en el marco de un contrato de colaboración, pero recuerdo vivamente la manera en que se le iluminó el rostro al visitar por primera vez nuestra plaza de la Constitución. Dado que no es un lugar especialmente bello, su reacción nos sorprendió a los presentes. Me lo explicó: no era la arquitectura, era la sensación de asomarse a la idea de Europa, ella que nunca había salido del continente americano. Vanessa había detectado eso que determina la relación esencial entre la humanidad europea y su paisaje; en palabras de George Steiner, «la pátina del tiempo humanizado». Le fascinó un lugar pensado a la medida de la persona, destinado a «ser recorrido a pie por hombres, mujeres y niños», un lugar para el encuentro entre las personas. Una apreciación a considerar, viniendo de alguien hastiada de rascacielos. Las miradas ajenas son útiles para apreciar el valor de lo que tenemos y del cual quizá no somos conscientes, sobre todo ahora que desde el Ayuntamiento amenazan con construcciones en altura a la carta. Dicen: «todos querrán una torre en su barrio», declaraciones que causan perplejidad viniendo de un concejal y vergüenza ajena si es el de Urbanismo.

La altura no es más que un parámetro edificatorio a combinar con otros; a la hora de construir una ciudad habitable no tiene por qué ser malo si se confía a urbanistas sensatos. Pero en labios de un político hay que tomarlas con temor; ya hemos oído antes quejas sobre una «Málaga chata». Recordamos las que profirieron los promotores de los años 60 ante lo moderado del Plan General redactado por el arquitecto González Edo, y ya sabemos qué monstruosidades produjo su derogación en 1964.