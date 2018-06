El pasado que no pasa

El centro derecha en España está destruido, apunta Aznar con toda la razón. Y Rajoy le replica que no. Pero vamos a ver, Mariano, en tiempos de Aznar no había otro partido de centroderecha más que el PP, a ti te ha salido como un grano Ciudadanos, porque has dejado un hueco, y ya se sabe, la naturaleza le tiene miedo al vacío. Lo que pasa es que Aznar ya no gobierna, bueno, tú tampoco, Mariano, ¡uff!, por eso Manuel Barón, el alcalde de Antequera, entra al trapo y dice que se calle Aznar, ¿con quién ha gobernado Barón?, pues con Rajoy. El caso es que éste va a pilotar el partido hasta el Congreso, con lo que eso significa, y sigue de diputado, no te lo pierdas, y es que como aforado se defiende uno mejor, dice el anuncio de la tele. Pero lo que más me gustó de su despedida en Génova fue aquello de «es lo mejor para mí, para el PP y para España», eso, el burrito delante para que no se espante. Pero no hay que perderse tampoco el palmoteo emocionado de la despedida, todos contritos. Es el pasado que no quiere pasar. ¡Ah, y Rajoy también se va con una pensión vitalicia, no solo Sánchez!

Bueno, ¿y el nuevo Gobierno? Hay varias ministras dangereux –hombres ya casi no quedan en el planeta–, verbi gratia Carmen Calvo –que dice que el amor romántico es machista–, o María Jesús Montero –firme defensora en Andalucía del impuesto de Sucesiones–, Dolores Delgado, amiga del ex juez Garzón, y como estrellas Borrell, Duque, Grande-Marlaska, Nadia Calviño. Pero más allá del efectismo, veamos cómo evolucionan los personajes en el escenario y qué negocian por debajo de la mesa, aunque después no habrá nada nuevo bajo el sol: la derecha imposible dirá que son malos y la izquierda invisible que son buenos, este es un país de buenos y malos. Y qué bien el goteo de nombres durante días previo al anuncio oficial de la lista, eso se llama comunicación. Un gobierno de mujeres en el que brillan más los hombres. Pero lo realmente importante, porque las gambas son las gambas, es que unos cuarenta cargos del Estado en Málaga pueden cambiar con el nuevo Gobierno, no solo Briones, al que echaré de menos, desde el director del aeropuerto al jefe de la Inspección de Trabajo, un poner.

Pero las cosas casi nunca son lo que parecen. El banco de Suiza en el que Mario Conde tenía 16 millones de euros asegura que el exbanquero ingresó esa cantidad antes de presidir Banesto, y el perito que examina su patrimonio no ve indicios de delito fiscal. Fue detenido en abril de 2016 acusado de repatriar dinero saqueado a Banesto, y no se sostiene esa acusación, ¿y ahora qué?

Pero el tumor del secesionismo catalán sí es real. Mi amiga Elvira Roca dice que el nacionalismo es una secta internacional, y yo añado que dispuesta a llegar hasta el final, lo que no se ve por este lado del Ebro. Y Antonio Guadamuro también se marcha, y definitivamente, veterano locutor de COPE. Pero mientras que aquéllos se quieren ir, otros vuelven. Como Antonia Ledesma, alcaldesa de Alhaurín el Grande, que regresa a casa (PP) antes de Navidad y que será la candidata en las municipales.

Hay que visitar la exposición de Kovatchev, en el MUPAM, tengo un cuadro de él en casa, de un bello torso de mujer y pirámides que levitan junto a un tablero de ajedrez en el que se libra una partida en silencio. También aquí va a comparecer en unos días el embajador de Israel en Madrid, Daniel Kutner, para hablar de la subida de temperatura en la región. Hace años invité al Club Mayorazgo, presidido entonces por Vicente García Martín, al embajador Samuel Haddas, y posteriormente conocí a Víctor Harel. Aquel edificio de la Avenida de las Caballerizas, ya demolido, es hoy una residencia del Opus Dei.

¿Y hay que esperar agresiones a Uber, que ha ya desembarcado en Málaga con una flota de doscientos vehículos? Todavía está por esclarecer la quema de coches en la Feria de Sevilla del pasado año. Ni un detenido. Ni se esperan. Continuará. Pablo Neruda escribió:

Me gusta cuando callas

porque estás como ausente

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.

Parece que los ojos se te hubieran volado

y parece que un beso te cerrara la boca.