Policía Local

He salido de casa habiendo disfrutado un tazón de arroz con leche el día 31.05.18 a las 17 30 para conducir al hogar del pensionista y caí de cabeza en el interior del coche pisándome mi propio pie tras abrir la puerta en calle Olivar. En ese momento estaba pasando un coche de la policía local de Torremolinos y los oficiales uniformados me preguntaron amablemente si me había dado un mareo y si necesitaba ayuda. Yo agradecí el interés por mi salud e indiqué que no me había dado ningún mareo; sólo es un simple traspié propio de los zapatones. Arranqué una vez sentado con cinturón, sombrero de esparto con orla andaluza y las gafas de sol de 3 euros puestos y me sentí orgulloso del humanismo y profesionalidad de los dos agentes jóvenes. Alguien se preocupa humanamente de los ciudadanos todavía más que de las normas escritas por los legisladores humanoides que estaban calentitos en sus casas mientras cientos de ciudadanos, incluidos viejos y niños, estaban atrapados pasando frío, hambre y miedo en autopistas de peaje bloqueadas por la nieve durante más de 20 horas. Hay gente con carácter atractivo para los clientes turistas todavía como la postura acogedora, cercana y comunicativa aunque sea sólo con mímica, pies y manos; no verbal.z

Bartolomé Florido Luque

Torremolinos