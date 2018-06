La impunidad siempre es lo peor

Puede que sea un pañal para la mala conciencia, o sólo un modo de matar el tiempo, pero un tribunal de la sociedad civil que investigue crímenes de lesa humanidad siempre es mejor que nada. Pienso en las prácticas para frenar los flujos migratorios, en mar o tierra, en los centros de internamiento, en las expulsiones, en las soflamas para encender los ánimos de la gente. No digo que no haya que contener esos flujos, digo que hay modos, y, sobre todo, hay políticas para hacerlo en origen, cooperando para que la riada no llegue al mar (para ahogarse). Yo pondría el foco no en los ejecutores, sino en los que deciden. Simplemente instruir un pequeño pero sustancial expediente con cada orden, cada mensaje, cada arenga, poniendo en portada la foto del autor, y dejarlo ahí, a la espera de juzgarlo cuando llegue el día, antes de que prescriba. Y que los presuntos criminales lo sepan, claro.