'Una rotonda conflictiva', por Bartolomé Florido Luque

Esta rotonda conflictiva está al final de las calles San Francisco y Rafael Quintana Rosado en la localidad de Torremolinos. El tráfico se bloquea habitualmente ahí de forma peligrosa y desesperante. El Ayuntamiento no tiene la culpa de estas retenciones, ni el supermercado Covirán, sino los vehículos que aparcan junto a la rotonda porque quitan espacio a los vehículos largos que no pueden maniobrar cuando giran en esta rotonda. Un autobús de Portillo se quedó bloqueado el domingo pasado ahí otra vez, debido a un coche mal aparcado que paralizó el tráfico y desesperó a todos los peatones durante más de 10 minutos bajo un sol que aumenta la irascibilidad. El pitorreo decibélico contaminó acústicamente el entorno y erosionó la salud nerviosa de todos. Solución: O el Ayuntamiento retira la rotonda y pinta una isleta o emite normas preceptivas a través de marcas viales circunstanciales, luminosas y verticales para que no se pueda aparcar obstruyendo la circulación a los demás usuarios de la vía pública.