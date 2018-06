Ministerio de la transición ecológica

Me los imagino pensando ese rótulo alrededor de una mesa, en una competición de ocurrencias. No me imagino, en cambio, que hayan pensado hasta dónde quieren llegar, pero probemos. Alguien dice allí que la única transición ecológica es frenar el crecimiento humano. «Me opongo», dice un/a experto/a a punto de ser padre/madre. «Bueno, menos drástico sería revertir el crecimiento del consumo per cápita», dice un ecologista domesticado. «Imposible, pararía la economía y aumentaría el paro», corta un fontanero de Moncloa. «¿Y medidas de ahorro energético?», dice un posibilista. Los demás dan manotazos despectivos al aire («eso es lo de siempre»). «Debe ser algo con impacto», dice el asesor mediático. Las cabezas echan humo, por el humo se sabe dónde está el fuego y alguien dice: «¡Acabemos con el carbón, aprovechando que apenas hay mineros!». «¡Aprobado!», gritan al unísono, alborozados".