Leyenda de la ciudad

La de los tres jueves que reluce en el cabello de una niña rubia que agarrada a la pierna de su padre intenta vencer el miedo por la curiosidad del tacto en su mano de guante blanco nazareno. La que reluce en carrete gremial. Volutas de almas que se fueron y que no están. Orgullo espirituoso de ciudad bravía donde después de la visita a la taberna alguno prometía promesas incumplidas de ante mano en capilla callejera. Relucen sus hijos altivos de túnica negra en terciopelo. Orgullosos de levantarse una y otra vez de piras de odio y de intransigencia. La que espera suave en la arena de sus playas mientras reluce y no deja de relucir en la piel morena de una mujer de mantilla visitando un monumento. Perchel siempre Perchel. Empedrado en su calle. Misericordia para los pocos edificios que resisten la cruz del expolio. Misericordia tanta de los perdones sentíos. Misericordia a los que ni te perdonan ni piden perdón. Ciudad que se cae no tres veces sino miles y sin cirineos se levanta una y otra vez, como si un Gran Poder tuviese ese Sol que reluce hasta abrasarnos en la desidia del todo sin hacer. Familias que se echan a la calle a vivir sin más pretensiones. El foráneo arropado, el que vuelve tras un manto rojo. Bandidos de ilusiones que no se refugian bajo el amparo de un manto sino tras los ladrillos de una casona. Milagros del día a día que con bolsa de la compra del mercado se paran a dar los buenos días a los vecinos más importantes . Capitanes de la calle. De su calle Mármoles.

Jueves de manitas cruzadas implorando mejor suerte para su pueblo. Jueves de bendiciones en la cuatro esquinas. De charla en el café Central. De canto eterno e inmortal que con lazo fuerte se unía hasta el tuétano de la ciudad. De madrugada sin serlo. De calle Carretería, por siempre calle Carretería. Jueves de galeones de ocho varales cruzando calles atracando en corazones necesitados. De Pan y Vino. De carne y sangre. De corbatas verdes con trajes azul marino. Jueves del cruce en la Alameda. Del éxtasis exuberante de la ciudad del paraíso. De la sin medida del que ama. De estola blanca salvadora de naufragios de almas, de vidas. De Cristo perdido que habita en cada uno de los congregantes. De dormirse en el pecho de mamá a los sones de Artola. De que entre lo bueno y salga lo malo por sus calles hasta el mar. De romero prendido a una estampita que se seca viendo como crece el hogar.

Un hombre anda. El milagro de la imaginera académica que al desvestirla de impronta divina se humanizó. Y se hizo Dios en una tribuna que no distingue. Una ciudad que espera. Que se muestra. Que atrapa. Que a golpe de campana mete riñones para arañar salario en espuertas con barras de hielo. Que se abraza al varal para sacar adelante a tantos que viven de tan poco. Que orgullosa por un día se convierte en rosa roja prendida con el puñal de los dolores de sus hijos. Un ciudad que vive esperando una buena muerte, serena y consciente. Una ciudad que sabe y conoce su verdadera cruz en la indolencia. Que con hachones verdes en silencio dormita.

Málaga. La de los títulos nobiliarios color sepia. La de las fundiciones de torres huérfanas al salitre. La de las vides que se vencieron a la muerte, reluce un día y sale en procesión sobre trono de madera dorada. Málaga se asoma a sus hijos y se luce en una cara morena con ojos de la mismísima gloria. Málaga se eleva por las barras de palio hasta el cielo donde sus hijos que ya no están se prenden en la solapa o en los vestidos, matitas de romero bendecido. Málaga son cuatro arbotantes orgullosos como sus barrios que se niegan a morir. Málaga es una mujer que reparte vida como cada mañana cuando saluda el sol que reluce y reluce y relucirá hasta el resto de la eternidad. Málaga es un inmenso manto verde que nos arropa a todos y nos llena de nostalgia cuando a los sones de una marcha se va entre la arboleda dejándote tan huérfano y solo que tu mente te dictará que tienes que seguirla. Ay amigo. No hace falta que te diga más ni que te lo explique mejor. Málaga es La Esperanza.