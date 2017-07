Weekend Beach: Mucho más que un simple festival

Sepultura y Lori Meyers, Chris Liebing más Estricnina o Dub Inc. ¡Bienvenidos a la cuarta edición del festival más ecléctico de cuantos han tomado el relevo en tierras sureñas a aquel seminal Espárrago Rock! Hoy todos esos nombres darán brillo a una primera jornada que en realidad es la segunda, porque anoche, con entrada gratuita como es ya habitual, más de 35.000 personas disfrutaron de la fiesta de bienvenida del Weekend Beach Festival.

Parece que fue ayer cuando un grupo de empresarios locales presentaban a las autoridades de la capital axárquica un proyecto de evento multitudinario con vocación de gigante con pies bien sólidos. Algunos de los pilares del proyecto habían participado en el reseñado Espárrago, pero otros se codeaban ya en tierras almerienses con los eventos vinculados al a música electrónica más conocidos del planeta. La receta sonaba perfecta. De aquellas charlas, con cerveza estival en chiringuitos de los que ahora hacen en sólo cuatro días la facturación del resto del verano, llegaron estos lodos. Benditos polvos, los de entonces.

El cartel de 100% de ocupación para estas fechas lo cuelga la comarca de la Axarquía incluso antes de Semana Santa. Y qué decir de los abonos. 32.000 se habían vendido hasta anteayer. Anoche, con la bienvenida, terminaron de agotarse. Ya no se entiende el litoral malagueño más oriental sin este eterno Weekend, de veladas interminables y sonidos permanentes, de miércoles a domingo al amanecer. Lo dicen los propios artistas: «Es más que un festival. Es el sueño de un aficionado a la música de todo tipo».

Más de 200 voluntarios, decenas de agentes de seguridad y varias macroempresas especializadas en los espectáculos con más solera del país han hecho posible el pequeño milagro. El mayor, que miles de weekers hayan decidido veranear cada año en Torre del Mar, frente a las costumbres que antaño tenían, de peregrinar hasta tierras levantinas, dígase FIB o cualquiera de sus secuelas.

Cuatro escenarios resonaban anoche al 100%, pasadas las diez y media. Los más rockeros aguardaban a que justo en la medianoche empezaran a escucharse los estribillos de Mago de Oz, como antesala perfecta a las rimas cálidas del malagueño Little Pepe o el frenesí electrónico de los productores torroxeños Vicman Romero & Mike Sildavia. Los organizadores confirmaban a última hora que para hoy la apertura de puertas ya oficial reunirá a no menos de 40.000 personas, entre «abonados y no abonados». Coincidirán en el cartel de este jueves las formaciones reseñadas al inicio, junto otras como León Benavente, Fuel Fandango, Aslándticos, Boikot, Narco o Grises. La música en los escenarios de mayor aforo arrancará a las 18.30 horas con El Kanka. Para mañana serán principales reclamos The Prodigy, Nada Surf, La Pegatina, Iván Ferreiro, Anni B Sweet u Hora Zulú, mientras que para el sábado están reservados nombres como Chambao, Rosendo, Los Fabulosos Cadillacs, Saratoga, Mala Rodríguez, Estopa, Delafé, Canteca de Macao o La Habitación Roja. Música para todos los gustos y casi para cualquier hora del día.