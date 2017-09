Carmen Machi 'pinta las meninas'

La tan laureada como popular actriz Carmen Machi visita este fin de semana el Teatro Cervantes con su último trabajo teatral, La autora de Las Meninas, una «fábula futurista» –en palabras de su autor y director, Ernesto Caballero– que plantea un dilema: desprenderse del patrimonio artístico español para salvar al país de la crisis financiera.

La trama se desarrolla en 2037 y parte de una situación hipotética en la que la Unión Europea «ya no existe» y los países que la integraban «viven un momento nada boyante económicamente hablando», que hace plantearse al Estado español desprenderse de su patrimonio artístico. Ante esta posibilidad, se le encarga a una afamada monja copista (Carmen Machi) realizar una réplica exacta del original de Velázquez, momento a partir del cual la religiosa va a sufrir una repentina transformación de su personalidad, al verse convertida en una artista mediática con voz propia en el mundo de las artes plásticas.

«Es una parábola sobre la vanidad», asegura Caballero, quien la ha definido como «una obra escrita en clave de comedia satírica, con proyección hacia un futuro improbable pero real», y también de «intriga y peripecias», que espera que despierten en el espectador «interés, sorpresa y diversión».

«Lo terrible es que la trama de Ernesto no es descabellada. Como arranque de premisa venden ´Las Meninas´ para salir del escoyo€ ¡qué horror todo! Pero si la gente no tiene para comer, pues vendemos el cuadro, es muy heavy. No sé si es una obra premonitoria, pero algo de visionaria tiene. Y ahí lo dejamos», aseguró la actriz Carmen Machi en una reciente entrevista con El Cultural de Castilla La Mancha.

Machi y Caballero forman una dupla artística veterana y de eficacia probada. «He hecho como ocho obras de Ernesto dirigidas por él, casi toda su obra... El reencuentro después de varios años en los que yo me he dedicado más al cine y la televisión ha sido increíble. Ernesto sabe tanto de todo, le da igual el tema, él lo sabe todo, le preguntes de lo que le preguntes, tiene una visión muy interesante y es uno de los grandes autores contemporáneos, y como director es absolutamente maravilloso, te deja hacer y te pide hacer disparates, aunque ya nada me resulta un disparate. Soy muy de trabajar con gente del disparate. El nivel de juego de Ernesto es muy alto», describe Machi, quien espera que el espectador de La autora de Las Meninas salga del Cervantes «reflexionando sobre algo necesario pero también disfrutando».