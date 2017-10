BoliParty: Amatria, Artista Fiera y The Royal Landscaping

La fiesta de la escena indie malagueña, BoliParty, cumple diez años esta noche, y lo celebra por todo lo alto, en la sala París 15 con la actuación de tres bandas y dos DJs. El evento, que abrirá sus puertas a las 22.00h, dará comienzo con la pinchada del DJ malagueño Satelitrex, amante confeso del pop indie y el ochentero. En sus sesiones no suelen faltar temas de La Casa Azul, Enrique y Ana, Yelle, Los Brincos o The Smiths.

A las 22.30 aproximadamente llegará el turno de los sevillanos The Royal Landscaping Society, una formación que, con su pop electrónico en inglés se acerca a los sonidos de los inicios de grupos como The Pains of Being Pure of Heart. Las 300 primeras copias físicas de su álbum homónimo, publicado en 2014, se agotaron en un mes. Y tras un nuevo impasse, en el que volverá a pinchar Satelitrex, llegará el turno, a las 23.30, de una de las nuevas sensaciones del panorama musical de Málaga, Arista Fiera. La banda publicó el pasado mayo su disco, Simetría Par, un trabajo en el que priman estilos musicales como el dream pop o el shoegaze.

La sección de conciertos llegará a su fin a partir de las 00.30 con la actuación del popularísimo Amatria, que, precisamente, publica su nuevo disco, Algarabía, el mismo día del décimo aniversario de BoliParty. Amatria es el proyecto personal del productor musical ciudadrealeño Joni Antequera, y su estilo podría ser calificado como pop electrónico.

Como ya viene siendo habitual desde que tuviera lugar la primera BoliParty en 2007, el DJ residente de la barcelonesa sala Razzmatazz, DJ Amable, será el encargado de clausurar una fiesta en la que, como siempre, no faltará la diversión, la buena música y el confeti. Su pinchada dará comienzo a la 01:30. Aunque las entradas se han vendido por adelantado a un precio de 16 euros, los más rezagados

aún podrán adquirirlas en la misma sala en la noche del evento a un precio de 20 euros.